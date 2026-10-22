Польша не прекращала военную помощь Украине из-за провозглашения года УПА, — Минобороны
В Министерстве национальной обороны Польши опровергли информацию о приостановке военной помощи Украине в связи с решением Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание Fakt со ссылкой на пресс-секретаря польского Минобороны Януша Сеймея.
"Эта информация не соответствует действительности", — подчеркнул пресс-секретарь Министерства национальной обороны Польши.
Таким образом, польское оборонное ведомство опровергло утверждение о прекращении военных поставок Украине из-за решения Львовского облсовета.
Что этому предшествовало?
20 октября Львовский областной совет принял решение провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.
- Ранее глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал неприемлемым решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии (УПА) и ее главнокомандующего Романа Шухевича. По его мнению, украинские власти должны дистанцироваться от этой инициативы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль