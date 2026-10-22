Польша не прекращала военную помощь Украине из-за провозглашения года УПА, — Минобороны

В Министерстве национальной обороны Польши опровергли информацию о приостановке военной помощи Украине в связи с решением Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание Fakt со ссылкой на пресс-секретаря польского Минобороны Януша Сеймея.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Эта информация не соответствует действительности", — подчеркнул пресс-секретарь Министерства национальной обороны Польши.

Таким образом, польское оборонное ведомство опровергло утверждение о прекращении военных поставок Украине из-за решения Львовского облсовета.

Что этому предшествовало?

20 октября Львовский областной совет принял решение провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

Ранее глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал неприемлемым решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии (УПА) и ее главнокомандующего Романа Шухевича. По его мнению, украинские власти должны дистанцироваться от этой инициативы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша запретила депутату Львовского облсовета Шеремете въезд в Шенген из-за инициативы о "годе УПА"