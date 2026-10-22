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Новости Конфликт с Польшей из-за чествования ОУН-УПА
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Польша не прекращала военную помощь Украине из-за провозглашения года УПА, — Минобороны

Минобороны Польши отреагировало на слухи о блокировании военной помощи Украине

В Министерстве национальной обороны Польши опровергли информацию о приостановке военной помощи Украине в связи с решением Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание Fakt со ссылкой на пресс-секретаря польского Минобороны Януша Сеймея.

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"Эта информация не соответствует действительности", — подчеркнул пресс-секретарь Министерства национальной обороны Польши.

Таким образом, польское оборонное ведомство опровергло утверждение о прекращении военных поставок Украине из-за решения Львовского облсовета.

Что этому предшествовало?

20 октября Львовский областной совет принял решение провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

  • Ранее глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал неприемлемым решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии (УПА) и ее главнокомандующего Романа Шухевича. По его мнению, украинские власти должны дистанцироваться от этой инициативы.

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Польша (9973) помощь (8792) Украина (41989)
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