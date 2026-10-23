Туск о решении Львовского облсовета о "Годе УПА": Я получил сигнал от Зеленского, что он это не поддержит
Президент Украины Владимир Зеленский не будет поддерживать дальнейшие действия в связи с решением Львовского облсовета об объявлении 2027 года Годом УПА и Романа Шухевича.
Об этом во время пресс-конференции в рамках визита в Индию сообщил журналистам глава польского правительства Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сигнал от Зеленского
"Я получил сигнал от президента Зеленского, что, если от него будет зависеть дальнейшая процедура, то он ни в коем случае этого не поддержит. Он был очень недоволен тем, что произошло", - сказал Туск.
Он подчеркнул, что приложил значительные усилия для урегулирования "кризиса с орденами" и чтобы объяснить, почему такого рода решения наносят ущерб интересам Украины и требуют осмысления с учетом драматической общей истории двух народов.
"Неоднозначность истории"
Также Туск признал сложность и неоднозначность истории обеих стран, подчеркнув при этом, что украинцы "не могут искать никаких оправданий" в отношении Волынской трагедии и Шухевича.
"Я понимаю все сложности и хотел бы, чтобы поляки также понимали, что, конечно, все это очень неоднозначно - и в нашей истории, и в их - но геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. У Украины просто возникнут очень серьезные трудности с интеграцией (в ЕС. - ред.), если она не будет уважать также нашу чувствительность (по этому вопросу, — ред.). Мы заранее ничего экстраординарного не ожидаем", - добавил польский премьер.
По его словам, он посвятил много часов тому, чтобы объяснить Зеленскому польскую точку зрения по этому вопросу, и у него сложилось впечатление, что президент Украины ее понял.
"Но мне трудно отвечать за решения каких-то депутатов районных или областных советов Львова. Это похоже на спланированную провокацию одного из местных националистов. Это очень неразумно и излишне", - отметил Туск.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за провозглашение 2027 года годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича.
- Это решение вызвало критику со стороны польских властей. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский инициировал внесение депутата Львовского облсовета Святослава Шереметы в список нежелательных лиц, а мэры Кракова и Перемышля заявили о возможном приостановлении партнерских отношений со Львовом.
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