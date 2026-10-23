Туск о решении Львовского облсовета о "Годе УПА": Я получил сигнал от Зеленского, что он это не поддержит

Президент Украины Владимир Зеленский не будет поддерживать дальнейшие действия в связи с решением Львовского облсовета об объявлении 2027 года Годом УПА и Романа Шухевича.

Об этом во время пресс-конференции в рамках визита в Индию сообщил журналистам глава польского правительства Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Сигнал от Зеленского

"Я получил сигнал от президента Зеленского, что, если от него будет зависеть дальнейшая процедура, то он ни в коем случае этого не поддержит. Он был очень недоволен тем, что произошло", - сказал Туск.

Он подчеркнул, что приложил значительные усилия для урегулирования "кризиса с орденами" и чтобы объяснить, почему такого рода решения наносят ущерб интересам Украины и требуют осмысления с учетом драматической общей истории двух народов.

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"Неоднозначность истории"

Также Туск признал сложность и неоднозначность истории обеих стран, подчеркнув при этом, что украинцы "не могут искать никаких оправданий" в отношении Волынской трагедии и Шухевича.

"Я понимаю все сложности и хотел бы, чтобы поляки также понимали, что, конечно, все это очень неоднозначно - и в нашей истории, и в их - но геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. У Украины просто возникнут очень серьезные трудности с интеграцией (в ЕС. - ред.), если она не будет уважать также нашу чувствительность (по этому вопросу, — ред.). Мы заранее ничего экстраординарного не ожидаем", - добавил польский премьер.

По его словам, он посвятил много часов тому, чтобы объяснить Зеленскому польскую точку зрения по этому вопросу, и у него сложилось впечатление, что президент Украины ее понял.

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"Но мне трудно отвечать за решения каких-то депутатов районных или областных советов Львова. Это похоже на спланированную провокацию одного из местных националистов. Это очень неразумно и излишне", - отметил Туск.

Что этому предшествовало?

Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за провозглашение 2027 года годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича.

Это решение вызвало критику со стороны польских властей. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский инициировал внесение депутата Львовского облсовета Святослава Шереметы в список нежелательных лиц, а мэры Кракова и Перемышля заявили о возможном приостановлении партнерских отношений со Львовом.

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