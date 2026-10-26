Перемышль приостановил партнерство со Львовом из-за решения облсовета об УПА
Городской совет польского города Перемышля единогласно принял решение приостановить партнерское сотрудничество со Львовом, продолжавшееся с 1995 года, в связи с решением Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича.
Об этом сообщил мэр города Войцех Бакун в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Что решили депутаты
По словам Бакуна, после длительного обсуждения депутаты согласились, что совместную деятельность со Львовом необходимо приостановить до получения четкой позиции городских властей относительно чествования исторических деятелей и организаций, деятельность которых в Польше считается антипольской.
Решение не предусматривает окончательного разрыва отношений между городами: дальнейшее сотрудничество будет зависеть от позиции властей Львова.
На сайте городского совета Перемышля опубликованы проект решения и поправка к нему. Сначала депутаты предлагали полностью расторгнуть соглашение о партнерстве со Львовом 1995 года, но впоследствии решили лишь приостановить сотрудничество.
Условия для возобновления сотрудничества
Для возобновления партнерства польская сторона выдвинула два условия: отменить решение Львовского облсовета о чествовании УПА и осудить ее героизацию.
В то же время решение о чествовании УПА принял именно Львовский областной совет, а требования выдвинули к городским властям Львова, которые не имеют полномочий отменять решения облсовета.
Контекст
- Ранее мэр Кракова также предлагал пересмотреть партнерские отношения со Львовом. Инициатором решения Львовского облсовета был депутат Святослав Шеремета, которого Польша внесла в реестр нежелательных лиц с запретом на въезд в Шенген.
Что предшествовало
- 20 октября на внеочередной сессии Львовского областного совета депутаты поддержали инициативу объявить 2027 год годом главнокомандующего УПА Романа Шухевича и Олега Ольжича. Инициатором выступил депутат Святослав Шеремета.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это решение неразумным, вредным для Украины и "самоубийственной тактикой". Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что подписал заявление о внесении Шереметы в список нежелательных лиц.
- Сам Шеремета сказал, что его удивила реакция Варшавы, ведь Львовский облсовет неоднократно объявлял юбилейные годы годами деятелей, которые боролись за свободу и независимость Украины. По его убеждению, каждое государство, нация и народ имеют право на своих героев.
- Министерство иностранных дел Украины также назвало решение облсовета контрпродуктивным.
- Ранее о возможной приостановке или разрыве партнерских отношений со Львовом заявляли представители властей польских городов Перемышля и Кракова.
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