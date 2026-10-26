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Новости Конфликт с Польшей из-за чествования ОУН-УПА
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Перемышль приостановил партнерство со Львовом из-за решения облсовета об УПА

перемишль
Фото: Перемишль

Городской совет польского города Перемышля единогласно принял решение приостановить партнерское сотрудничество со Львовом, продолжавшееся с 1995 года, в связи с решением Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича.

Об этом сообщил мэр города Войцех Бакун в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что решили депутаты

По словам Бакуна, после длительного обсуждения депутаты согласились, что совместную деятельность со Львовом необходимо приостановить до получения четкой позиции городских властей относительно чествования исторических деятелей и организаций, деятельность которых в Польше считается антипольской.

Решение не предусматривает окончательного разрыва отношений между городами: дальнейшее сотрудничество будет зависеть от позиции властей Львова.

На сайте городского совета Перемышля опубликованы проект решения и поправка к нему. Сначала депутаты предлагали полностью расторгнуть соглашение о партнерстве со Львовом 1995 года, но впоследствии решили лишь приостановить сотрудничество.

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Условия для возобновления сотрудничества

Для возобновления партнерства польская сторона выдвинула два условия: отменить решение Львовского облсовета о чествовании УПА и осудить ее героизацию.

В то же время решение о чествовании УПА принял именно Львовский областной совет, а требования выдвинули к городским властям Львова, которые не имеют полномочий отменять решения облсовета.

Контекст

  • Ранее мэр Кракова также предлагал пересмотреть партнерские отношения со Львовом. Инициатором решения Львовского облсовета был депутат Святослав Шеремета, которого Польша внесла в реестр нежелательных лиц с запретом на въезд в Шенген.

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Что предшествовало

  • 20 октября на внеочередной сессии Львовского областного совета депутаты поддержали инициативу объявить 2027 год годом главнокомандующего УПА Романа Шухевича и Олега Ольжича. Инициатором выступил депутат Святослав Шеремета.
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это решение неразумным, вредным для Украины и "самоубийственной тактикой". Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что подписал заявление о внесении Шереметы в список нежелательных лиц.
  • Сам Шеремета сказал, что его удивила реакция Варшавы, ведь Львовский облсовет неоднократно объявлял юбилейные годы годами деятелей, которые боролись за свободу и независимость Украины. По его убеждению, каждое государство, нация и народ имеют право на своих героев.
  • Министерство иностранных дел Украины также назвало решение облсовета контрпродуктивным.
  • Ранее о возможной приостановке или разрыве партнерских отношений со Львовом заявляли представители властей польских городов Перемышля и Кракова.

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Автор: 

Львов (4887) Перемышль (43) Польша (9987) УПА (681) Львовская область (3460) Львовский район (367)
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Топ комментарии
+6
Кумедно.. Польські окупанти старовинного українського (руського) міста-фортеці Перемишль....призупинили партнерство зі старовинним українським (руським) містом-фортецею Львовом....Чекаємо на аналогічний крок польських окупантів старовинного українського(руського) міста -фортеці Холма.....)))))
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26.10.2026 17:11 Ответить
+3
Ето другоє. Пшецька свинота вже зовсім землі під ногами не відчуває зі своїм гонором.
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26.10.2026 17:23 Ответить
+3
Перемишль тимчасово окуповане українське місто польськими окупантами.
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26.10.2026 17:44 Ответить

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