Перемышль приостановил партнерство со Львовом из-за решения облсовета об УПА

Фото: Перемишль

Городской совет польского города Перемышля единогласно принял решение приостановить партнерское сотрудничество со Львовом, продолжавшееся с 1995 года, в связи с решением Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича.

Об этом сообщил мэр города Войцех Бакун в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что решили депутаты

По словам Бакуна, после длительного обсуждения депутаты согласились, что совместную деятельность со Львовом необходимо приостановить до получения четкой позиции городских властей относительно чествования исторических деятелей и организаций, деятельность которых в Польше считается антипольской.

Решение не предусматривает окончательного разрыва отношений между городами: дальнейшее сотрудничество будет зависеть от позиции властей Львова.

На сайте городского совета Перемышля опубликованы проект решения и поправка к нему. Сначала депутаты предлагали полностью расторгнуть соглашение о партнерстве со Львовом 1995 года, но впоследствии решили лишь приостановить сотрудничество.

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Условия для возобновления сотрудничества

Для возобновления партнерства польская сторона выдвинула два условия: отменить решение Львовского облсовета о чествовании УПА и осудить ее героизацию.

В то же время решение о чествовании УПА принял именно Львовский областной совет, а требования выдвинули к городским властям Львова, которые не имеют полномочий отменять решения облсовета.

Контекст

Ранее мэр Кракова также предлагал пересмотреть партнерские отношения со Львовом. Инициатором решения Львовского облсовета был депутат Святослав Шеремета, которого Польша внесла в реестр нежелательных лиц с запретом на въезд в Шенген.

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Что предшествовало

20 октября на внеочередной сессии Львовского областного совета депутаты поддержали инициативу объявить 2027 год годом главнокомандующего УПА Романа Шухевича и Олега Ольжича. Инициатором выступил депутат Святослав Шеремета.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это решение неразумным, вредным для Украины и "самоубийственной тактикой". Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что подписал заявление о внесении Шереметы в список нежелательных лиц.

Сам Шеремета сказал, что его удивила реакция Варшавы, ведь Львовский облсовет неоднократно объявлял юбилейные годы годами деятелей, которые боролись за свободу и независимость Украины. По его убеждению, каждое государство, нация и народ имеют право на своих героев.

Министерство иностранных дел Украины также назвало решение облсовета контрпродуктивным.

Ранее о возможной приостановке или разрыве партнерских отношений со Львовом заявляли представители властей польских городов Перемышля и Кракова.

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