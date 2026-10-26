Перемишль призупинив партнерство зі Львовом через рішення облради щодо УПА

Фото: Перемишль

Міська рада польського Перемишля одноголосно ухвалила рішення призупинити партнерську співпрацю зі Львовом, що тривала з 1995 року, через рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича.

Про це повідомив мер міста Войцех Бакун у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Що вирішили депутати

За словами Бакуна, після тривалого обговорення депутати погодилися, що спільну діяльність зі Львовом необхідно призупинити до отримання чіткої позиції міської влади щодо вшанування історичних діячів і організацій, діяльність яких у Польщі вважають антипольською.

Рішення не передбачає остаточного розірвання відносин між містами: подальша співпраця залежатиме від позиції влади Львова.

На сайті міської ради Перемишля оприлюднено проєкт рішення та поправку до нього. Спочатку депутати пропонували повністю розірвати угоду про партнерство зі Львовом 1995 року, але згодом вирішили лише призупинити співпрацю.

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Умови для відновлення співпраці

Для відновлення партнерства польська сторона висунула дві умови: скасувати рішення Львівської облради про вшанування УПА та засудити її героїзацію.

Водночас рішення про вшанування УПА ухвалила саме Львівська обласна рада, а вимоги висунули до міської влади Львова, яка не має повноважень скасовувати рішення облради.

Контекст

Раніше мер Кракова також пропонував переглянути партнерські відносини зі Львовом. Ініціатором рішення Львівської облради був депутат Святослав Шеремета, якого Польща внесла до реєстру небажаних осіб із забороною на в'їзд до Шенгену.

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Що передувало

20 жовтня на позачерговій сесії Львівської обласної ради депутати підтримали ініціативу оголосити 2027 рік роком головнокомандувача УПА Романа Шухевича й Олега Ольжича. Ініціатором був депутат Святослав Шеремета.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав це рішення нерозумним, шкідливим для України та "самогубною тактикою". Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що підписав заяву про внесення Шеремети до переліку небажаних осіб.

Сам Шеремета сказав, що його здивувала реакція Варшави, адже Львівська облрада неодноразово оголошувала ювілейні роки роками постатей, які боролися за волю й незалежність України. На його переконання, кожна держава, нація й народ мають право на власних героїв.

Міністерство закордонних справ України також назвало рішення облради контрпродуктивним.

Раніше про можливе призупинення або розірвання партнерських відносин зі Львовом заявляли представники влади польських Перемишля та Кракова.

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