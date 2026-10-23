Міністр Безгін просить місцеву владу не шкодити своїми заявами єдиному зовнішньополітичному курсу України. ДОКУМЕНТ

Міністр у справах громад і території Віталій Безгін закликав керівників міст і громад утримуватися від публічних заяв та рішень, які можуть зашкодити єдиному зовнішньополітичному курсу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там наголосили, що самостійність місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення має поєднуватися з урахуванням загальнодержавних інтересів, міжнародних зобов’язань України та стратегічних пріоритетів її зовнішньої політики.

Саме тому, вважають у міністерстві, публічні заяви, звернення та рішення представників органів місцевого самоврядування можуть мати значення не лише для внутрішньодержавного діалогу, а й для міжнародного сприйняття України, збереження партнерських відносин та формування довіри до України.

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"Право на висловлення позиції, конструктивну критику та відкритий діалог є невід’ємними складовими демократичного врядування.

Однак обговорення чутливих питань міжнародної співпраці потребує належної аргументації, відповідального підходу та усвідомлення можливих наслідків публічної комунікації для загальнодержавних інтересів", - йдеться в документі.

В умовах, коли російська агресія супроваджується інформаційними впливами, зокрема дезінформацією, "окремі публічні заяви, офіційні звернення та висловлювання представників органів публічної влади, незалежно від їх початкового змісту й намірів авторів, можуть бути вирвані з контексту, спотворені та використані державою-агресором у дезінформаційних кампаніях для дискредитації України, формування хибного уявлення про її зовнішньополітичні пріоритети та підриву довіри до міжнародного партнерства".

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Заклик

Тому міністр Безгін попросив керівників міст та громад "утримуватися від публічних заяв, офіційних звернень та рішень, які можуть негативно вплинути на реалізацію єдиного зовнішньополітичного курсу держави, зашкодити конструктивному діалогу з міжнародними партнерами або створити ризики для подальшої європейської інтеграції України".

Також він закликав "спрямовувати зусилля на пошук практичних рішень щодо врегулювання проблемних питань у межах існуючих механізмів міжінституційної взаємодії та співпраці з міжнародними партнерами".

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Що передувало?

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича.

Рішення викликало критику польської влади. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ініціював внесення депутата Львівської облради Святослава Шеремети до списку небажаних осіб, а мери Кракова та Перемишля заявили про можливе призупинення партнерських відносин зі Львовом.

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