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Министр Безгин просит местные власти не наносить ущерб своим заявлениям единому внешнеполитическому курсу Украины. ДОКУМЕНТ

Местные власти просят не наносить ущерб курсу Украины своими заявлениями

Министр по делам общин и территории Виталий Безгин призвал руководителей городов и общин воздерживаться от публичных заявлений и решений, которые могут нанести ущерб единому внешнеполитическому курсу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Там подчеркнули, что самостоятельность местного самоуправления в решении вопросов местного значения должна сочетаться с учетом общегосударственных интересов, международных обязательств Украины и стратегических приоритетов ее внешней политики.

Именно поэтому, считают в министерстве, публичные заявления, обращения и решения представителей органов местного самоуправления могут иметь значение не только для внутригосударственного диалога, но и для международного восприятия Украины, сохранения партнерских отношений и формирования доверия к Украине.

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"Право на выражение позиции, конструктивную критику и открытый диалог являются неотъемлемыми составляющими демократического управления.

Однако обсуждение чувствительных вопросов международного сотрудничества требует надлежащей аргументации, ответственного подхода и осознания возможных последствий публичной коммуникации для общегосударственных интересов", — говорится в документе.

В условиях, когда российская агрессия сопровождается информационным воздействием, в частности дезинформацией, "отдельные публичные заявления, официальные обращения и высказывания представителей органов государственной власти, независимо от их первоначального содержания и намерений авторов, могут быть вырваны из контекста, искажены и использованы государством-агрессором в дезинформационных кампаниях для дискредитации Украины, формирования ложного представления о её внешнеполитических приоритетах и подрыва доверия к международному партнёрству".

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Призыв

Поэтому министр Безгин попросил руководителей городов и общин "воздерживаться от публичных заявлений, официальных обращений и решений, которые могут негативно повлиять на реализацию единого внешнеполитического курса государства, навредить конструктивному диалогу с международными партнерами или создать риски для дальнейшей европейской интеграции Украины".

Также он призвал "направлять усилия на поиск практических решений по урегулированию проблемных вопросов в рамках существующих механизмов межинституционального взаимодействия и сотрудничества с международными партнерами".

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Местные власти просят не наносить ущерб курсу Украины своими заявлениями
Местные власти просят не наносить ущерб курсу Украины своими заявлениями
Местные власти просят не наносить ущерб курсу Украины своими заявлениями

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за провозглашение 2027 года годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича.
  • Решение вызвало критику со стороны польских властей. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский инициировал внесение депутата Львовского облсовета Святослава Шереметы в список нежелательных лиц, а мэры Кракова и Перемышля заявили о возможном приостановлении партнерских отношений со Львовом.

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Автор: 

местное самоуправление (273) Министерство развития громад и территорий (89) Безгин Виталий (42)
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Топ комментарии
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Цікаво: при цій владі у нас є хоч один топ урядовець зі звичайним українським прізвищем? Бо, куди не плюнь, як не ватман-ресфедер, то пєтров-іванов. Як не гамно, так тріска...
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23.10.2026 16:01 Ответить
+5
А ти горе-міністр попроси президента,щоб він не робив заяв,які ДУЖЕ шкодять Україні !!! Бо в нього ,що не заява,то або брехня,або бикування до інших партнерів
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23.10.2026 16:03 Ответить
+3
Чому профі дипломат Валерій Чалий виявись незатребуваним владі зелених гадьонишів?
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23.10.2026 15:57 Ответить

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