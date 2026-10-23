Министр Безгин просит местные власти не наносить ущерб своим заявлениям единому внешнеполитическому курсу Украины. ДОКУМЕНТ
Министр по делам общин и территории Виталий Безгин призвал руководителей городов и общин воздерживаться от публичных заявлений и решений, которые могут нанести ущерб единому внешнеполитическому курсу Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Там подчеркнули, что самостоятельность местного самоуправления в решении вопросов местного значения должна сочетаться с учетом общегосударственных интересов, международных обязательств Украины и стратегических приоритетов ее внешней политики.
Именно поэтому, считают в министерстве, публичные заявления, обращения и решения представителей органов местного самоуправления могут иметь значение не только для внутригосударственного диалога, но и для международного восприятия Украины, сохранения партнерских отношений и формирования доверия к Украине.
"Право на выражение позиции, конструктивную критику и открытый диалог являются неотъемлемыми составляющими демократического управления.
Однако обсуждение чувствительных вопросов международного сотрудничества требует надлежащей аргументации, ответственного подхода и осознания возможных последствий публичной коммуникации для общегосударственных интересов", — говорится в документе.
В условиях, когда российская агрессия сопровождается информационным воздействием, в частности дезинформацией, "отдельные публичные заявления, официальные обращения и высказывания представителей органов государственной власти, независимо от их первоначального содержания и намерений авторов, могут быть вырваны из контекста, искажены и использованы государством-агрессором в дезинформационных кампаниях для дискредитации Украины, формирования ложного представления о её внешнеполитических приоритетах и подрыва доверия к международному партнёрству".
Призыв
Поэтому министр Безгин попросил руководителей городов и общин "воздерживаться от публичных заявлений, официальных обращений и решений, которые могут негативно повлиять на реализацию единого внешнеполитического курса государства, навредить конструктивному диалогу с международными партнерами или создать риски для дальнейшей европейской интеграции Украины".
Также он призвал "направлять усилия на поиск практических решений по урегулированию проблемных вопросов в рамках существующих механизмов межинституционального взаимодействия и сотрудничества с международными партнерами".
Что этому предшествовало?
- Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за провозглашение 2027 года годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича.
- Решение вызвало критику со стороны польских властей. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский инициировал внесение депутата Львовского облсовета Святослава Шереметы в список нежелательных лиц, а мэры Кракова и Перемышля заявили о возможном приостановлении партнерских отношений со Львовом.
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