Министр Безгин просит местные власти не наносить ущерб своим заявлениям единому внешнеполитическому курсу Украины. ДОКУМЕНТ

Министр по делам общин и территории Виталий Безгин призвал руководителей городов и общин воздерживаться от публичных заявлений и решений, которые могут нанести ущерб единому внешнеполитическому курсу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Там подчеркнули, что самостоятельность местного самоуправления в решении вопросов местного значения должна сочетаться с учетом общегосударственных интересов, международных обязательств Украины и стратегических приоритетов ее внешней политики.

Именно поэтому, считают в министерстве, публичные заявления, обращения и решения представителей органов местного самоуправления могут иметь значение не только для внутригосударственного диалога, но и для международного восприятия Украины, сохранения партнерских отношений и формирования доверия к Украине.

Читайте также: Окружение Зеленского пообещало Польше, что решение о годе УПА не вступит в силу, - заместитель министра иностранных дел Польши Босацкий

"Право на выражение позиции, конструктивную критику и открытый диалог являются неотъемлемыми составляющими демократического управления.

Однако обсуждение чувствительных вопросов международного сотрудничества требует надлежащей аргументации, ответственного подхода и осознания возможных последствий публичной коммуникации для общегосударственных интересов", — говорится в документе.

В условиях, когда российская агрессия сопровождается информационным воздействием, в частности дезинформацией, "отдельные публичные заявления, официальные обращения и высказывания представителей органов государственной власти, независимо от их первоначального содержания и намерений авторов, могут быть вырваны из контекста, искажены и использованы государством-агрессором в дезинформационных кампаниях для дискредитации Украины, формирования ложного представления о её внешнеполитических приоритетах и подрыва доверия к международному партнёрству".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вроцлав угрожает разорвать партнерство со Львовом из-за объявления года УПА и Шухевича

Призыв

Поэтому министр Безгин попросил руководителей городов и общин "воздерживаться от публичных заявлений, официальных обращений и решений, которые могут негативно повлиять на реализацию единого внешнеполитического курса государства, навредить конструктивному диалогу с международными партнерами или создать риски для дальнейшей европейской интеграции Украины".

Также он призвал "направлять усилия на поиск практических решений по урегулированию проблемных вопросов в рамках существующих механизмов межинституционального взаимодействия и сотрудничества с международными партнерами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине в следующем году хотят запустить реестр жилья для переселенцев: подробности







Читайте: 17 руководителей городских общин покинули должности из-за давления прокуратуры на органы самоуправления Херсонской области, - Ассоциация городов Украины

Что этому предшествовало?

Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за провозглашение 2027 года годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича.

Решение вызвало критику со стороны польских властей. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский инициировал внесение депутата Львовского облсовета Святослава Шереметы в список нежелательных лиц, а мэры Кракова и Перемышля заявили о возможном приостановлении партнерских отношений со Львовом.

Читайте также: Польша не прекращала военную помощь Украине из-за провозглашения года УПА, - Минобороны