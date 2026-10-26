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Новини Конфлікт із Польщею через вшанування ОУН-УПА
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Люблінське воєводство розриває партнерство зі Львівщиною через рішення про рік УПА

У Польщі розірвали угоду про співпрацю зі Львівщиною, укладену у 2004 році

Сеймик Люблінського воєводства Польщі одноголосно проголосував за розірвання партнерства зі Львівською областю. Причиною стало рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА).

Про це пише RMF24, на яке посилається Цензор.НЕТ.

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Польські депутати одностайно розірвали партнерство зі Львівщиною

За припинення угоди про економічну, торговельну, науково-технічну та культурну співпрацю проголосували всі 30 депутатів сеймика, які були присутні на засіданні. Партнерська угода між Люблінським воєводством і Львівською областю діє з 2004 року.

Маршалок Люблінського воєводства Ярослав Ставярський, який представляє партію "Право і справедливість", заявив, що не підтримує співпрацю з тими, хто, на його думку, "прославляє злочинців".

"Немає примирення без правди. Ця правда має бути", — сказав Ставярський.

Заступник голови сеймика Лех Справка також виступив за припинення партнерства. Він наголосив, що польська сторона вважає це питання важливим.

Депутат Кшиштоф Гавлашкевич заявив, що Львівська область мала час відмовитися від рішення щодо року УПА, але не зробила цього.

Читайте: Дещиця про рішення Львівської облради щодо року УПА: "А чи не варто більше уваги приділити сучасним українським героям?"

У Польщі назвали рішення Львівської облради неприйнятним

Депутат Марек Кос із партії "Третій шлях" заявив, що рішення проголосити 2027 рік роком УПА викликає обурення в Польщі. Він нагадав про допомогу українцям, які виїхали через війну, та розкритикував вшанування людей, яких вважає відповідальними за вбивства поляків.

Раніше, 26 жовтня, міська рада польського Перемишля одноголосно ухвалила рішення призупинити партнерську співпрацю зі Львовом, яка тривала з 1995 року. Причиною також стало рішення Львівської обласної ради проголосити 2027-й роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича.

Водночас рішення сеймика Люблінського воєводства передбачає саме розірвання партнерства зі Львівською областю, тоді як Перемишль вирішив тимчасово призупинити співпрацю зі Львовом.

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Польща (7991) скандал (597) співпраця (502) УПА (189) Львівська область (2756)
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Топ коментарі
+2
Ну тоді Люблінське воєводство, може тепер уже дружити і з московітами, убивцями Поляків у 20-21 столітті!!!
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26.10.2026 21:34 Відповісти
+2
На знак протесту проти суб'єктності України хай засунуть собі в сраку польську молочку та помоляться на зрадливого окупанта-геноцидника і дружбана гітлера пілсудського.
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26.10.2026 21:39 Відповісти
+2
Толку того партнерства. Експортну продукцію України як не пропускали, так і не пропускатимуть, зерно розсипали і розсипатимуть; українців булінгували і булінгуватимуть.

Взяли же моду пшеки шантажувати Україну...
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26.10.2026 21:40 Відповісти

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