Люблінське воєводство розриває партнерство зі Львівщиною через рішення про рік УПА

Сеймик Люблінського воєводства Польщі одноголосно проголосував за розірвання партнерства зі Львівською областю. Причиною стало рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА).

Про це пише RMF24, на яке посилається Цензор.НЕТ.

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Польські депутати одностайно розірвали партнерство зі Львівщиною

За припинення угоди про економічну, торговельну, науково-технічну та культурну співпрацю проголосували всі 30 депутатів сеймика, які були присутні на засіданні. Партнерська угода між Люблінським воєводством і Львівською областю діє з 2004 року.

Маршалок Люблінського воєводства Ярослав Ставярський, який представляє партію "Право і справедливість", заявив, що не підтримує співпрацю з тими, хто, на його думку, "прославляє злочинців".

"Немає примирення без правди. Ця правда має бути", — сказав Ставярський.

Заступник голови сеймика Лех Справка також виступив за припинення партнерства. Він наголосив, що польська сторона вважає це питання важливим.

Депутат Кшиштоф Гавлашкевич заявив, що Львівська область мала час відмовитися від рішення щодо року УПА, але не зробила цього.

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У Польщі назвали рішення Львівської облради неприйнятним

Депутат Марек Кос із партії "Третій шлях" заявив, що рішення проголосити 2027 рік роком УПА викликає обурення в Польщі. Він нагадав про допомогу українцям, які виїхали через війну, та розкритикував вшанування людей, яких вважає відповідальними за вбивства поляків.

Раніше, 26 жовтня, міська рада польського Перемишля одноголосно ухвалила рішення призупинити партнерську співпрацю зі Львовом, яка тривала з 1995 року. Причиною також стало рішення Львівської обласної ради проголосити 2027-й роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича.

Водночас рішення сеймика Люблінського воєводства передбачає саме розірвання партнерства зі Львівською областю, тоді як Перемишль вирішив тимчасово призупинити співпрацю зі Львовом.