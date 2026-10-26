Венс вспомнил вторжение РФ в Украину в 2022 году: "Цены на топливо растут из-за истерики никчемного диктатора"

Вице-президент США Джей Ди Венс, говоря о ценах на бензин, напомнил о российском вторжении в Украину в 2022 году и заявил, что цены растут каждый раз из-за "ничтожных диктаторов".

Об этом Венс заявил на предвыборном митинге накануне дня выборов в штате Монтана, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Венса

Венс защищал действия администрации в отношении стоимости энергоносителей. Он напомнил о резком подорожании бензина после российского вторжения в Украину в 2022 году и утверждает, что тогда цены выросли значительно выше, чем сейчас.

"Помните 2022 год, когда Россия вторглась в Украину, а цены на бензин взлетели? Цены на бензин взлетают каждый раз, когда какой-нибудь ничтожный диктатор решает устроить истерику", — сказал Венс.

Он также утверждает, что тогда цены выросли значительно выше, чем сейчас, и напомнил о скачках цен в 1979, 2001 и 2007 годах. Кого именно Венс имел в виду под "диктатором", в этой цитате не уточняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ на переговорах будет требовать вывода войск НАТО из Восточной Европы, — The Telegraph

Критика демократов

Венс также раскритиковал подход демократов к энергетическим проблемам, заявив, что их решение — "ныть и построить несколько ветряных мельниц".

Реакция критиков

Заявление быстро распространилось в соцсетях: критики провели параллель между словами Венса и подорожанием топлива после начала войны США с Ираном во времена Трампа.

Как пишет Clash Report, Венс непреднамеренно подставил президента США Дональда Трампа, обвинив "ничтожных диктаторов" в росте цен на бензин. Clash Report отмечает, что Венс говорил о вторжении России в Украину, а не о решении Трампа по Ирану, но сходство двух ценовых шоков дало критикам повод истолковать его слова как политическую оплошность.

Демократический стратег Джесси Фергюсон спросил в X:"Не назвал ли Венс только что Трампа никчемным диктатором, устроившим истерику и поднявшим цены на бензин?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венс о "дизельном соглашении" с Россией: Путин "не водит за нос" Трампа