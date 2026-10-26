Венс згадав вторгнення РФ в Україну у 2022 році: "Ціни на пальне ростуть через істерику нікчемного диктатора"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, говорячи про ціни на бензин, нагадав про російське вторгнення в Україну 2022 року й заявив, що ціни збільшуються щоразу через "нікчемних диктаторів".

Про це Венс заявив на передвиборчому мітингу напередодні дня виборів у штаті Монтана, передає Цензор.НЕТ.

Заява Венса

Венс захищав дії адміністрації щодо вартості енергоносіїв. Він нагадав про різке подорожчання бензину після російського вторгнення в Україну у 2022 році й стверджує, що тоді ціни зросли значно вище, ніж нині.

"Пам'ятаєте 2022 рік, коли Росія вторглася в Україну, а ціни на бензин злетіли? Ціни на бензин злітають щоразу, коли якийсь нікчемний диктатор вирішує влаштувати істерику", — сказав Венс.

Він також стверджує, що тоді ціни зросли значно вище, ніж нині, і нагадав про стрибки цін у 1979, 2001 та 2007 роках. Кого саме Венс мав на увазі під "диктатором", у цій цитаті не уточнено.

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Критика демократів

Венс також розкритикував підхід демократів до енергетичних проблем, заявивши, що їхнє рішення — "скиглити та побудувати кілька вітряків".

Реакція критиків

Заява швидко поширилася в соцмережах: критики провели паралель між словами Венса та подорожчанням пального після початку війни США з Іраном за часів Трампа.

Як пише Clash Report, Венс ненавмисно підставив президента США Дональда Трампа, звинувативши "нікчемних диктаторів" у зростанні цін на бензин. Clash Report зазначає, що Венс говорив про вторгнення Росії в Україну, а не про рішення Трампа щодо Ірану, але схожість двох цінових шоків дала критикам привід трактувати його слова як політичну обмовку.

Демократичний стратег Джессі Фергюсон запитав в X: "Чи не назвав Венс щойно Трампа нікчемним диктатором, який влаштував істерику й підняв ціни на бензин?"

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