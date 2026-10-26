Венс згадав вторгнення РФ в Україну у 2022 році: "Ціни на пальне ростуть через істерику нікчемного диктатора"
Віцепрезидент США Джей Ді Венс, говорячи про ціни на бензин, нагадав про російське вторгнення в Україну 2022 року й заявив, що ціни збільшуються щоразу через "нікчемних диктаторів".
Про це Венс заявив на передвиборчому мітингу напередодні дня виборів у штаті Монтана, передає Цензор.НЕТ.
Заява Венса
Венс захищав дії адміністрації щодо вартості енергоносіїв. Він нагадав про різке подорожчання бензину після російського вторгнення в Україну у 2022 році й стверджує, що тоді ціни зросли значно вище, ніж нині.
"Пам'ятаєте 2022 рік, коли Росія вторглася в Україну, а ціни на бензин злетіли? Ціни на бензин злітають щоразу, коли якийсь нікчемний диктатор вирішує влаштувати істерику", — сказав Венс.
Він також стверджує, що тоді ціни зросли значно вище, ніж нині, і нагадав про стрибки цін у 1979, 2001 та 2007 роках. Кого саме Венс мав на увазі під "диктатором", у цій цитаті не уточнено.
Критика демократів
Венс також розкритикував підхід демократів до енергетичних проблем, заявивши, що їхнє рішення — "скиглити та побудувати кілька вітряків".
Реакція критиків
Заява швидко поширилася в соцмережах: критики провели паралель між словами Венса та подорожчанням пального після початку війни США з Іраном за часів Трампа.
- Як пише Clash Report, Венс ненавмисно підставив президента США Дональда Трампа, звинувативши "нікчемних диктаторів" у зростанні цін на бензин. Clash Report зазначає, що Венс говорив про вторгнення Росії в Україну, а не про рішення Трампа щодо Ірану, але схожість двох цінових шоків дала критикам привід трактувати його слова як політичну обмовку.
Демократичний стратег Джессі Фергюсон запитав в X: "Чи не назвав Венс щойно Трампа нікчемним диктатором, який влаштував істерику й підняв ціни на бензин?"
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