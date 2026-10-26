РФ на переговорах вимагатиме виведення військ НАТО зі Східної Європи, - The Telegraph

Росія спробує використати новий раунд мирних переговорів щодо України, щоб домогтися поступок, які послаблять оборону НАТО. Зокрема, йдеться про виведення військ Альянсу з країн Східної Європи.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Помічник російського диктатора Ушаков заявив, що Європа має бути залучена до переговорів між представниками Росії, України та США, оскільки континент відіграватиме ключову роль у досягненні домовленостей.

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Однак дипломатичні джерела повідомили The Telegraph, що справжня мета Росії, яка наполягає на участі європейських країн, полягає у використанні наступного раунду переговорів для отримання поступок щодо розширення НАТО. Путін назвав це "першопричиною" війни.

"Імовірно, Путін вимагатиме скоротити військову присутність НАТО в Європі до рівня 1997 року - до того, як колишні країни Східного блоку почали вступати до Альянсу.

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Це означало б можливе виведення військ НАТО з Польщі, Естонії, Латвії та Литви, а також Фінляндії, яка приєдналася до Альянсу у 2023 році. Усі п'ять країн мають спільний кордон із Росією", - йдеться в матеріалі.

У НАТО виключили можливість виведення військ та ядерного озброєння з колишніх радянських республік.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що найближчого тижня планують провести безпекову зустріч за участю представників України, США, ЄС та НАТО.

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