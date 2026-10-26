РФ на переговорах вимагатиме виведення військ НАТО зі Східної Європи, - The Telegraph
Росія спробує використати новий раунд мирних переговорів щодо України, щоб домогтися поступок, які послаблять оборону НАТО. Зокрема, йдеться про виведення військ Альянсу з країн Східної Європи.
Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Помічник російського диктатора Ушаков заявив, що Європа має бути залучена до переговорів між представниками Росії, України та США, оскільки континент відіграватиме ключову роль у досягненні домовленостей.
Однак дипломатичні джерела повідомили The Telegraph, що справжня мета Росії, яка наполягає на участі європейських країн, полягає у використанні наступного раунду переговорів для отримання поступок щодо розширення НАТО. Путін назвав це "першопричиною" війни.
"Імовірно, Путін вимагатиме скоротити військову присутність НАТО в Європі до рівня 1997 року - до того, як колишні країни Східного блоку почали вступати до Альянсу.
Це означало б можливе виведення військ НАТО з Польщі, Естонії, Латвії та Литви, а також Фінляндії, яка приєдналася до Альянсу у 2023 році. Усі п'ять країн мають спільний кордон із Росією", - йдеться в матеріалі.
У НАТО виключили можливість виведення військ та ядерного озброєння з колишніх радянських республік.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що найближчого тижня планують провести безпекову зустріч за участю представників України, США, ЄС та НАТО.
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