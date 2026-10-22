НАТО відкрило Україні нові можливості для закупівлі зброї

Україна отримала доступ до агенції закупівель НАТО NSPA, що дозволить швидше та дешевше купувати зброю, боєприпаси й військове обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

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Йдеться про Агенцію підтримки й закупівель НАТО, яка допомагає країнам Альянсу організовувати закупівлі озброєння, укладати контракти з виробниками та забезпечувати логістику. Спільні закупівлі дозволяють державам швидше отримувати необхідне обладнання та зменшувати витрати.

Відтепер Україна також матиме можливість користуватися послугами агенції для придбання зброї, боєприпасів та іншого військового обладнання.

Операційна директорка NSPA Жаклін Борсбум пояснила, що рішення дозволить Україні отримати доступ до вже налагодженої системи закупівель та співпраці з оборонними підприємствами.

"Це дає Україні можливість використовувати більш структурований механізм для залучення широкого спектра наших можливостей, зокрема експертизи у сфері закупівель, послуг підтримки та доступу до вже налагодженої промислової бази", – зазначила Борсбум у коментарі Financial Times.

Що передувало?

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що останні ворожі дії Росії не змусять країни НАТО відмовитися від підтримки України, а матимуть протилежний ефект – союзники робитимуть для Києва більше.

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