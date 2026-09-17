Дії Росії лише змусять НАТО робити більше для підтримки України, - Рютте

Останні ворожі дії Росії не змусять країни НАТО відмовитися від підтримки України, а матимуть протилежний ефект – союзники робитимуть для Києва більше. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час візиту до Великої Британії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву Рютте оприлюднила пресслужба НАТО.

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За словами генсека, країни Альянсу продовжать зміцнювати свої спроможності, щоб захищати територію НАТО від будь-яких загроз. Він наголосив, що російська кампанія ворожих дій не залякає союзників.

"Росія хоче, щоб ми припинили допомагати Україні. Але її дії лише змусять нас робити більше для України", – заявив Рютте.

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Генсек НАТО також назвав дії Москви ознакою слабкості та свідченням невдачі російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України.

"Ми продовжимо підтримувати Україну сильною, щоб мир міг перемогти", – наголосив Рютте.

Під час візиту до Великої Британії Рютте також зустрівся з прем'єр-міністром країни Енді Бернемом та виступив із щорічною лекцією у Ditchley Foundation в Оксфордширі.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що російський удар по локомотиву пасажирського потяга в Україні біля кордону з Польщею 13 вересня демонструє відчай лідера Кремля.

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