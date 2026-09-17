Дії Росії лише змусять НАТО робити більше для підтримки України, - Рютте
Останні ворожі дії Росії не змусять країни НАТО відмовитися від підтримки України, а матимуть протилежний ефект – союзники робитимуть для Києва більше. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час візиту до Великої Британії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву Рютте оприлюднила пресслужба НАТО.
За словами генсека, країни Альянсу продовжать зміцнювати свої спроможності, щоб захищати територію НАТО від будь-яких загроз. Він наголосив, що російська кампанія ворожих дій не залякає союзників.
"Росія хоче, щоб ми припинили допомагати Україні. Але її дії лише змусять нас робити більше для України", – заявив Рютте.
Генсек НАТО також назвав дії Москви ознакою слабкості та свідченням невдачі російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України.
"Ми продовжимо підтримувати Україну сильною, щоб мир міг перемогти", – наголосив Рютте.
Під час візиту до Великої Британії Рютте також зустрівся з прем'єр-міністром країни Енді Бернемом та виступив із щорічною лекцією у Ditchley Foundation в Оксфордширі.
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що російський удар по локомотиву пасажирського потяга в Україні біля кордону з Польщею 13 вересня демонструє відчай лідера Кремля.
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