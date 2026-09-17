Действия России лишь заставят НАТО делать больше для поддержки Украины, - Рютте

Последние враждебные действия России не заставят страны НАТО отказаться от поддержки Украины, а, напротив, приведут к обратному эффекту — союзники будут делать для Киева еще больше. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте во время визита в Великобританию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление Рютте обнародовала пресс-служба НАТО.

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По словам генсека, страны Альянса продолжат укреплять свои возможности, чтобы защищать территорию НАТО от любых угроз. Он подчеркнул, что российская кампания враждебных действий не запугает союзников.

"Россия хочет, чтобы мы перестали помогать Украине. Но ее действия только заставят нас делать для Украины еще больше", — заявил Рютте.

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Генеральный секретарь НАТО также назвал действия Москвы признаком слабости и свидетельством провала российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины.

"Мы продолжим поддерживать Украину сильной, чтобы мир смог победить", — подчеркнул Рютте.

Во время визита в Великобританию Рютте также встретился с премьер-министром страны Энди Бернемом и выступил с ежегодной лекцией в Ditchley Foundation в Оксфордшире.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что российский удар по локомотиву пассажирского поезда в Украине у границы с Польшей 13 сентября демонстрирует отчаяние лидера Кремля.

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