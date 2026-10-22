НАТО открыло Украине новые возможности для закупки оружия
Украина получила доступ к агентству по закупкам НАТО NSPA, что позволит быстрее и дешевле закупать оружие, боеприпасы и военное оборудование.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
Речь идет об Агентстве поддержки и закупок НАТО, которое помогает странам Альянса организовывать закупки вооружения, заключать контракты с производителями и обеспечивать логистику. Совместные закупки позволяют государствам быстрее получать необходимое оборудование и сокращать расходы.
Отныне Украина также сможет пользоваться услугами агентства для приобретения оружия, боеприпасов и другого военного оборудования.
Операционный директор NSPA Жаклин Борсбум пояснила, что это решение позволит Украине получить доступ к уже налаженной системе закупок и сотрудничества с оборонными предприятиями.
"Это дает Украине возможность использовать более структурированный механизм для привлечения широкого спектра наших возможностей, в частности экспертизы в сфере закупок, услуг поддержки и доступа к уже налаженной промышленной базе", — отметила Борсбум в комментарии Financial Times.
Что этому предшествовало?
Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что последние враждебные действия России не заставят страны НАТО отказаться от поддержки Украины, а будут иметь обратный эффект – союзники будут делать для Киева еще больше.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль