НАТО открыло Украине новые возможности для закупки оружия

Украина получила доступ к агентству по закупкам НАТО NSPA, что позволит быстрее и дешевле закупать оружие, боеприпасы и военное оборудование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет об Агентстве поддержки и закупок НАТО, которое помогает странам Альянса организовывать закупки вооружения, заключать контракты с производителями и обеспечивать логистику. Совместные закупки позволяют государствам быстрее получать необходимое оборудование и сокращать расходы.

Отныне Украина также сможет пользоваться услугами агентства для приобретения оружия, боеприпасов и другого военного оборудования.

Операционный директор NSPA Жаклин Борсбум пояснила, что это решение позволит Украине получить доступ к уже налаженной системе закупок и сотрудничества с оборонными предприятиями.

"Это дает Украине возможность использовать более структурированный механизм для привлечения широкого спектра наших возможностей, в частности экспертизы в сфере закупок, услуг поддержки и доступа к уже налаженной промышленной базе", — отметила Борсбум в комментарии Financial Times.

Что этому предшествовало?

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что последние враждебные действия России не заставят страны НАТО отказаться от поддержки Украины, а будут иметь обратный эффект – союзники будут делать для Киева еще больше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ испытывает пределы статьи 5 НАТО, чтобы спровоцировать ответ Альянса, - премьер Литвы Синкявичюс