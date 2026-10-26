США вже на порозі тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні, - спікер Джонсон
В адміністрації Дональда Трампа розраховують найближчим часом запустити тристоронній діалог задля припинення російсько-української війни, зазначаючи, що підготовка до нього перебуває на завершальному етапі.
Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Тристоронній діалог
Зокрема, спікер наголосив, що цими вихідними мав розмову з президентом Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо. Саме від них він дізнався про плани Вашингтона.
"Вони працюють над тим, щоб покласти край" війні Росії проти України, - переконує Джонсон.
Також він зазначив, США хочуть провести тристоронні перемовини.
Команда Трампа наближається до перемовин для припинення війни
"Вони вже на порозі цього", - каже спікер.
"Тут багато складових, і адміністрація робить усе можливе, щоб завершити цей конфлікт", - додав він.
Водночас Джонсон застеріг від довіри до Кремля.
"Російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, і ми маємо ставитися до нього відповідно", - заявив він.
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