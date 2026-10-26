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США вже на порозі тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні, - спікер Джонсон

Джонсон про додаткову допомогу Україні

В адміністрації Дональда Трампа розраховують найближчим часом запустити тристоронній діалог задля припинення російсько-української війни, зазначаючи, що підготовка до нього перебуває на завершальному етапі.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Тристоронній діалог

Зокрема, спікер наголосив, що цими вихідними мав розмову з президентом Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо. Саме від них він дізнався про плани Вашингтона.

"Вони працюють над тим, щоб покласти край" війні Росії проти України, - переконує Джонсон.

Також він зазначив, США хочуть провести тристоронні перемовини.

Також читайте: Спікер Джонсон попередив Білий дім про "непередбачувані наслідки" скасування санкцій проти РФ

Команда Трампа наближається до перемовин для припинення війни

"Вони вже на порозі цього", - каже спікер.

"Тут багато складових, і адміністрація робить усе можливе, щоб завершити цей конфлікт", - додав він.

Водночас Джонсон застеріг від довіри до Кремля.

"Російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, і ми маємо ставитися до нього відповідно", - заявив він.

Також читайте: Війна в Україні стосується лише Донбасу, який РФ не може взяти збройним шляхом, - Рубіо

Автор: 

перемовини (3954) путін володимир (13797) Трамп Дональд (8529) Джонсон Майк (147) Рубіо Марко (514)
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Топ коментарі
+13
на порозі грандіозного Шухера
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26.10.2026 07:20 Відповісти
+12
Зараз на порозі до переговорів. Потім роками переговори. І так десятиліттями пустої болтовні. Поки рашка спроможна воювати, доти буде вбивати та руйнувати. Оце треба знищити
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26.10.2026 07:23 Відповісти
+9
Ми на порозі чергового балабольства, як Зеле надо віддать Донбас. А уж опосля конешно РФ не пійдуть завоювавати Херсон та Запоріжжя, згідно їх Конституції (котру в жодних планах срані ковбойци і не думають мінять).
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26.10.2026 07:23 Відповісти

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