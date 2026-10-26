РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13879 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
2 294 47

США уже на пороге трехсторонних переговоров о прекращении войны в Украине, - спикер Джонсон

Джонсон о дополнительной помощи Украине

В администрации Дональда Трампа рассчитывают в ближайшее время начать трехсторонний диалог с целью прекращения российско-украинской войны, отмечая, что подготовка к нему находится на завершающем этапе.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трехсторонний диалог

В частности, спикер подчеркнул, что в эти выходные беседовал с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио. Именно от них он узнал о планах Вашингтона.

"Они работают над тем, чтобы положить конец" войне России против Украины, — утверждает Джонсон.

Также он отметил, что США хотят провести трехсторонние переговоры.

Читайте также: Спикер Джонсон предупредил Белый дом о "непредсказуемых последствиях" отмены санкций против РФ

Команда Трампа приближается к переговорам о прекращении войны

"Они уже на пороге этого", — говорит спикер.

"Здесь много составляющих, и администрация делает все возможное, чтобы завершить этот конфликт", — добавил он.

В то же время Джонсон предостерег от доверия к Кремлю.

"Российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, и мы должны относиться к нему соответственно", — заявил он.

Читайте также: Война в Украине касается только Донбасса, который РФ не может захватить вооруженным путем, - Рубио

Автор: 

переговоры (6117) путин владимир (22065) Трамп Дональд (8488) Джонсон Майк (146) Рубио Марко (514)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Зараз на порозі до переговорів. Потім роками переговори. І так десятиліттями пустої болтовні. Поки рашка спроможна воювати, доти буде вбивати та руйнувати. Оце треба знищити
показать весь комментарий
26.10.2026 07:23 Ответить
+10
на порозі грандіозного Шухера
показать весь комментарий
26.10.2026 07:20 Ответить
+8
Ми на порозі чергового балабольства, як Зеле надо віддать Донбас. А уж опосля конешно РФ не пійдуть завоювавати Херсон та Запоріжжя, згідно їх Конституції (котру в жодних планах срані ковбойци і не думають мінять).
показать весь комментарий
26.10.2026 07:23 Ответить

Загрузка...

 
 