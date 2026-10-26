США уже на пороге трехсторонних переговоров о прекращении войны в Украине, - спикер Джонсон

В администрации Дональда Трампа рассчитывают в ближайшее время начать трехсторонний диалог с целью прекращения российско-украинской войны, отмечая, что подготовка к нему находится на завершающем этапе.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Трехсторонний диалог

В частности, спикер подчеркнул, что в эти выходные беседовал с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио. Именно от них он узнал о планах Вашингтона.

"Они работают над тем, чтобы положить конец" войне России против Украины, — утверждает Джонсон.

Также он отметил, что США хотят провести трехсторонние переговоры.

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Команда Трампа приближается к переговорам о прекращении войны

"Они уже на пороге этого", — говорит спикер.

"Здесь много составляющих, и администрация делает все возможное, чтобы завершить этот конфликт", — добавил он.

В то же время Джонсон предостерег от доверия к Кремлю.

"Российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, и мы должны относиться к нему соответственно", — заявил он.

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