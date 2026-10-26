РФ на переговорах будет требовать вывода войск НАТО из Восточной Европы, - The Telegraph
Россия попытается использовать новый раунд мирных переговоров по Украине, чтобы добиться уступок, которые ослабят оборону НАТО. В частности, речь идет о выводе войск Альянса из стран Восточной Европы.
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
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Помощник российского диктатора Ушаков заявил, что Европа должна быть вовлечена в переговоры между представителями России, Украины и США, поскольку континент будет играть ключевую роль в достижении договоренностей.
Однако дипломатические источники сообщили The Telegraph, что истинная цель России, настаивающей на участии европейских стран, заключается в использовании следующего раунда переговоров для получения уступок по вопросу расширения НАТО. Путин назвал это "первопричиной" войны.
"Вероятно, Путин будет требовать сократить военное присутствие НАТО в Европе до уровня 1997 года — до того, как бывшие страны Восточного блока начали вступать в Альянс.
Это означало бы возможный вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Финляндии, которая присоединилась к Альянсу в 2023 году. Все пять стран имеют общую границу с Россией", — говорится в материале.
В НАТО исключили возможность вывода войск и ядерного вооружения из бывших советских республик.
Что этому предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделепланируется провести встречу по вопросам безопасности с участием представителей Украины, США, ЕС и НАТО.
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