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Новости Расширение НАТО на восток
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РФ на переговорах будет требовать вывода войск НАТО из Восточной Европы, - The Telegraph

РФ хочет вывода НАТО к границам 1997 года: подробности

Россия попытается использовать новый раунд мирных переговоров по Украине, чтобы добиться уступок, которые ослабят оборону НАТО. В частности, речь идет о выводе войск Альянса из стран Восточной Европы.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Помощник российского диктатора Ушаков заявил, что Европа должна быть вовлечена в переговоры между представителями России, Украины и США, поскольку континент будет играть ключевую роль в достижении договоренностей.

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Однако дипломатические источники сообщили The Telegraph, что истинная цель России, настаивающей на участии европейских стран, заключается в использовании следующего раунда переговоров для получения уступок по вопросу расширения НАТО. Путин назвал это "первопричиной" войны.

"Вероятно, Путин будет требовать сократить военное присутствие НАТО в Европе до уровня 1997 года — до того, как бывшие страны Восточного блока начали вступать в Альянс.

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Это означало бы возможный вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Финляндии, которая присоединилась к Альянсу в 2023 году. Все пять стран имеют общую границу с Россией", — говорится в материале.

В НАТО исключили возможность вывода войск и ядерного вооружения из бывших советских республик.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделепланируется провести встречу по вопросам безопасности с участием представителей Украины, США, ЕС и НАТО.

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Автор: 

НАТО (11170) путин владимир (22065) россия (90099)
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Топ комментарии
+14
Щось у роісі хотєлкі ніяк не відповідають можливостям.
Бачать себе володарями Світу і не можуть захопити навіть Донбас.
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26.10.2026 09:23 Ответить
+9
Подальші хотєлки - шоб Європа склала зброю і лапки до верху
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26.10.2026 09:20 Ответить
+8
Чергові мертвонароджені переговори.
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26.10.2026 09:25 Ответить

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