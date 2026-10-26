Страны "Европятерки" подготовили "зимние пакеты" помощи для Украины, — Писториус
Страны "Европейской пятерки" (E5), в которую входят Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша, подготовили "зимние пакеты" помощи для Украины.
Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус по итогам встречи глав оборонных ведомств в Париже, состоявшейся в понедельник, 26 октября, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Зимняя поддержка от стран E5 и координация с США
В частности, страны "Европятерки" намерены укрепить Украину средствами противовоздушной обороны и другим оборудованием в преддверии зимы.
"В рамках нашей поддержки Украины мы подготовили "зимние пакеты" помощи. Мы также приложим все усилия, чтобы обеспечить поддержку Украины со стороны США, в частности, путем предоставления разведывательных данных и информации со спутников", — сказал Писториус.
Он также обвинил диктатора РФ Владимира Путина в терроре против гражданского населения Украины.
"Он делает ставку на холодную зиму и пытается еще больше ухудшить условия жизни украинцев, систематически уничтожая энергетическую инфраструктуру и системы водоснабжения", — констатировал министр.
Приоритет — ПВО
Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская, принимавшая участие во встрече, сообщила, что участники обсудили расширение европейской помощи Украине по различным направлениям — от финансовых ресурсов до техники и материальных средств.
В частности, особое внимание было уделено бесперебойным поставкам систем противовоздушной и противоракетной обороны.
"Наша главная цель — обеспечить, чтобы системы ПВО и другое критически важное оборудование продолжали поступать в Украину по различным каналам", — сказала она.
Шекеринская подчеркнула, что действовать нужно немедленно, учитывая постоянные российские атаки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль