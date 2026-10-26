Країни "Європ’ятірки" підготували "зимові пакети" допомоги для України, - Пісторіус

Країни "Європейської п'ятірки" (E5), куди входять Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Польща підготували "зимові пакети" допомоги для України.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками зустрічі глав оборонних відомств в Парижі, що відбулася в понеділок, 26 жовтня, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зимова підтримка від країн E5 та координація із США

Зокрема, країни "європ'ятірки" мають намір посилити Україну засобами протиповітряної оборони та іншим обладнанням напередодні зими.

"У межах нашої підтримки України ми підготували "зимові пакети" допомоги. Ми також докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити підтримку України з боку США, зокрема, шляхом надання розвідувальних даних і інформації із супутників", - сказав Пісторіус.

Він також звинуватив диктатора РФ Володимира Путіна в терорі проти цивільного населення України.

"Він робить ставку на холодну зиму і намагається ще більше погіршити умови життя українців, систематично знищуючи енергетичну інфраструктуру та системи водопостачання", - констатував міністр.

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Пріоритет — ППО

Заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекеринська, яка брала участь у зустрічі, повідомила, що учасники обговорили розширення європейської допомоги Україні за різними напрямками - від фінансових ресурсів до техніки та матеріальних засобів.

Зокрема, особливу увагу було приділено безперебійним поставкам систем протиповітряної та протиракетної оборони.

"Наша головна мета - забезпечити, щоб системи ППО та інше критично важливе обладнання продовжували надходити в Україну різними каналами", - сказала вона.

Шекеринська наголосила, що діяти потрібно негайно з огляду на постійні російські атаки.

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