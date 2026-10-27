Зеленский наградил 420 защитников Украины, 230 из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 420 украинских защитников. Из них 230 военнослужащих были награждены посмертно.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента Украины №1064/2026 от 26 октября, опубликованный на официальном сайте главы государства.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

420 защитников получили государственные награды

Военных наградили за личное мужество при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также награды присудили за самоотверженное выполнение воинского долга.

Награду Президента Украины "Крест боевых заслуг" получили трое военнослужащих:

старший сержант Назар Мельников;

младший сержант Дмитрий Судак;

солдат Михаил Чаплинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ожидает трехстороннюю встречу Украины, США и России в начале ноября

Ордена и медали для украинских военных

Защитников отметили различными государственными наградами. Среди них — ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество".

Также военные получили медали:

"За военную службу Украине";

"Защитнику Отечества";

"За безупречную службу".

Ранее сообщалось, что Зеленский исключил Мудру из состава Совета по поддержке предпринимательства.

Читайте: Вопрос не в орденах, а в справедливости: из-за канцелярской ошибки воин Дмитрий Порада получил вместо двух наград одну - посмертную. ФОТО