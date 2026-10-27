Зеленский наградил 420 защитников Украины, 230 из них - посмертно
Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 420 украинских защитников. Из них 230 военнослужащих были награждены посмертно.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента Украины №1064/2026 от 26 октября, опубликованный на официальном сайте главы государства.
420 защитников получили государственные награды
Военных наградили за личное мужество при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также награды присудили за самоотверженное выполнение воинского долга.
Награду Президента Украины "Крест боевых заслуг" получили трое военнослужащих:
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старший сержант Назар Мельников;
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младший сержант Дмитрий Судак;
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солдат Михаил Чаплинский.
Ордена и медали для украинских военных
Защитников отметили различными государственными наградами. Среди них — ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество".
Также военные получили медали:
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"За военную службу Украине";
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"Защитнику Отечества";
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"За безупречную службу".
Ранее сообщалось, что Зеленский исключил Мудру из состава Совета по поддержке предпринимательства.
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