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Новости Награждение военных ВСУ
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Зеленский наградил 420 защитников Украины, 230 из них - посмертно

Зеленский подписал указ о государственных наградах для 420 защитников Украины

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 420 украинских защитников. Из них 230 военнослужащих были награждены посмертно.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента Украины №1064/2026 от 26 октября, опубликованный на официальном сайте главы государства.

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420 защитников получили государственные награды

Военных наградили за личное мужество при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также награды присудили за самоотверженное выполнение воинского долга.

Награду Президента Украины "Крест боевых заслуг" получили трое военнослужащих:

  • старший сержант Назар Мельников;

  • младший сержант Дмитрий Судак;

  • солдат Михаил Чаплинский.

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Ордена и медали для украинских военных

Защитников отметили различными государственными наградами. Среди них — ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество".

Также военные получили медали:

  • "За военную службу Украине";

  • "Защитнику Отечества";

  • "За безупречную службу".

Ранее сообщалось, что Зеленский исключил Мудру из состава Совета по поддержке предпринимательства.

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