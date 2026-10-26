Зеленский ожидает трехстороннюю встречу Украины, США и России в начале ноября

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что трехсторонняя встреча украинской, американской и российской команд состоится в начале ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале по итогам встречи со спикером Сейма Литвы Юозасом Олекасом.

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Зеленский ожидает трехстороннюю встречу в начале ноября

Глава государства проинформировал литовского спикера о встречах в Осло и общей ситуации в переговорном процессе.

"Рассчитываем, что трехсторонняя встреча американской, украинской и российской команд состоится уже в начале ноября", — отметил Зеленский.

В ходе встречи стороны также подробно обсудили европейскую интеграцию Украины и приоритеты литовского председательства в Совете Европейского Союза в первой половине 2027 года.

Зеленский подчеркнул важность открытия оставшихся двух переговорных кластеров для Украины до конца 2026 года. Это необходимо для того, чтобы во время председательства Литвы можно было приступить к закрытию переговорных разделов.

Ранее пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении мирных переговоров с Украиной не предусматривает прекращения боевых действий.

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Что этому предшествовало?

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе в Брюсселе планируется провести встречу по вопросам безопасности с участием представителей Украины, США, ЕС и НАТО.

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