Зеленский ожидает трехстороннюю встречу Украины, США и России в начале ноября
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что трехсторонняя встреча украинской, американской и российской команд состоится в начале ноября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале по итогам встречи со спикером Сейма Литвы Юозасом Олекасом.
Зеленский ожидает трехстороннюю встречу в начале ноября
Глава государства проинформировал литовского спикера о встречах в Осло и общей ситуации в переговорном процессе.
"Рассчитываем, что трехсторонняя встреча американской, украинской и российской команд состоится уже в начале ноября", — отметил Зеленский.
В ходе встречи стороны также подробно обсудили европейскую интеграцию Украины и приоритеты литовского председательства в Совете Европейского Союза в первой половине 2027 года.
Зеленский подчеркнул важность открытия оставшихся двух переговорных кластеров для Украины до конца 2026 года. Это необходимо для того, чтобы во время председательства Литвы можно было приступить к закрытию переговорных разделов.
Ранее пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении мирных переговоров с Украиной не предусматривает прекращения боевых действий.
Что этому предшествовало?
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе в Брюсселе планируется провести встречу по вопросам безопасности с участием представителей Украины, США, ЕС и НАТО.
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