Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не предполагает прекращения войны, - Песков

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении мирных переговоров с Украиной не предполагает прекращения боевых действий.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях", — сказал Песков.

Пресс-секретарь диктатора также сообщил, что в ходе предстоящих попыток мирного урегулирования могут обсуждаться территориальные вопросы, однако Москва не намерена публично обсуждать подробности предстоящих переговоров, чтобы не навредить мирному процессу.

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Что этому предшествовало?

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе в Брюсселе планируется провести встречу по вопросам безопасности с участием представителей Украины, США, ЕС и НАТО.

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