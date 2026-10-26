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Новости Прекращение войны переговоры с РФ
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Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не предполагает прекращения войны, - Песков

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении мирных переговоров с Украиной не предполагает прекращения боевых действий.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях", — сказал Песков.

Пресс-секретарь диктатора также сообщил, что в ходе предстоящих попыток мирного урегулирования могут обсуждаться территориальные вопросы, однако Москва не намерена публично обсуждать подробности предстоящих переговоров, чтобы не навредить мирному процессу.

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Что этому предшествовало?

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переговоры (6117) Песков Дмитрий (2145) переговоры с Россией (1583)
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Топ комментарии
+5
Московське енергетичне кільце має бути знищене.
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26.10.2026 15:03 Ответить
+2
Звичайно, бо зе за 4 роки війни не створив стратегічних загроз та проблем для русні.
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26.10.2026 14:55 Ответить
+2
Піська,сосі пісос.
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26.10.2026 14:55 Ответить

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