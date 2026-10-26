Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не предполагает прекращения войны, - Песков
Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении мирных переговоров с Украиной не предполагает прекращения боевых действий.
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях", — сказал Песков.
Пресс-секретарь диктатора также сообщил, что в ходе предстоящих попыток мирного урегулирования могут обсуждаться территориальные вопросы, однако Москва не намерена публично обсуждать подробности предстоящих переговоров, чтобы не навредить мирному процессу.
Что этому предшествовало?
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе в Брюсселе планируется провести встречу по вопросам безопасности с участием представителей Украины, США, ЕС и НАТО.
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+5 Дима #623664
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+2 Roma Chernyi
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+2 Gary Grant
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