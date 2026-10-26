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Новини Припинення війни переговори з РФ
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Рішення про відновлення тристоронніх переговорів не передбачає припинення війни, - Пєсков. ВIДЕО

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення про відновлення мирних перемовин з Україною не передбачає припинення бойових дій.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Рішення про відновлення тристоронніх переговорів не передбачає жодних обмежень у бойових діях", - сказав Пєсков.

Речник диктатора також повідомив, що під час майбутніх спроб мирного врегулювання можуть обговорювати територіальні питання, однак Москва не має наміру публічно обговорювати подробиці майбутніх переговорів, щоб не зашкодити мирному процесу.

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Що передувало?

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Автор: 

перемовини (3954) Пєсков Дмитро (1852) переговори з Росією (1714)
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Топ коментарі
+4
Московське енергетичне кільце має бути знищене.
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26.10.2026 15:03 Відповісти
+2
Тому треба взривати метро москви
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26.10.2026 15:01 Відповісти
+1
Звичайно, бо зе за 4 роки війни не створив стратегічних загроз та проблем для русні.
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26.10.2026 14:55 Відповісти

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