Рішення про відновлення тристоронніх переговорів не передбачає припинення війни, - Пєсков. ВIДЕО

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення про відновлення мирних перемовин з Україною не передбачає припинення бойових дій.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Рішення про відновлення тристоронніх переговорів не передбачає жодних обмежень у бойових діях", - сказав Пєсков.

Речник диктатора також повідомив, що під час майбутніх спроб мирного врегулювання можуть обговорювати територіальні питання, однак Москва не має наміру публічно обговорювати подробиці майбутніх переговорів, щоб не зашкодити мирному процесу.

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Що передувало?

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня у Брюсселі планують провести безпекову зустріч за участю представників України, США, ЄС та НАТО.

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