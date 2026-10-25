Сибіга пояснив, чому Росія не готова до серйозних мирних переговорів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія не погодиться на серйозні мирні переговори, доки сподіватиметься досягти своїх цілей через тиск на Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі глави українського МЗС у соціальній мережі X.

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Сибіга: Москва сподівається змусити Україну до капітуляції

За словами Сибіги, Росія розраховує досягти цілей свого вторгнення не лише військовим шляхом, а й за допомогою зовнішнього тиску на Україну.

"Поки Росія вірить, що може досягти цілей свого вторгнення — цілей, які вона не може досягти на полі бою, — змусивши когось тиснути на Україну, щоб та капітулювала, вона не сяде за серйозні переговори", — наголосив міністр.

Він підкреслив, що для встановлення справедливого миру необхідно зберігати міжнародну єдність і посилювати тиск на державу-агресора.

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Кремль розраховував на тиск США на Київ

Сибіга прокоментував заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова. Той визнав, що в Москві очікували тиску з боку адміністрації США на Україну після саміту на Алясці.

За цими розрахунками, Вашингтон мав схилити Київ до територіальних поступок. Однак, як випливає із заяви Ушакова, очікування Кремля не справдилися.

На цьому тлі глава МЗС України наголосив на важливості подальшої міжнародної підтримки України та послідовного посилення тиску на Росію.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня у Брюсселі планують провести безпекову зустріч за участю представників України, США, ЄС та НАТО.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю ТСН.Тиждень.

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