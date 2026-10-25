Маск закликав припинити війну в Україні та висловив співчуття "бідним російським призовникам"

Американський мільярдер і засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск заявив про необхідність припинення війни РФ проти України. Також він закликав до співчуття щодо російських призовників, оскільки ті, за його словами, "не мають вибору".

Про це він написав у своїй соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заклик до припинення війни та співчуття військовим РФ

"Ця нескінченна бійня українців і росіян має припинитися. Ми також повинні співчувати бідним російським призовникам. Ці діти не мають іншого вибору, окрім як воювати й гинути від ударів безпілотників", - написав американський мільярдер.

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Попередні заяви Маска

Напередодні американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що українські військові нібито порушили умови використання терміналів Starlink, використовуючи її для "наступальних ударів дронами". За його словами, "цю лазівку закрили минулого тижня".

Також Маск заявляв, що використання Starlink для наступальних ударів робить мережу законною військовою ціллю для РФ та загрожує її існуванню.

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