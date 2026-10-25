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Маск призвал прекратить войну в Украине и выразил сочувствие "бедным российским призывникам"
Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о необходимости прекращения войны РФ против Украины. Также он призвал проявить сочувствие к российским призывникам, поскольку те, по его словам, "не имеют выбора".
Об этом он написал в своей социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Призыв к прекращению войны и сочувствию военным РФ
"Эта бесконечная бойня украинцев и россиян должна прекратиться. Мы также должны сочувствовать бедным российским призывникам. У этих ребят нет другого выбора, кроме как воевать и гибнуть от ударов беспилотников", - написал американский миллиардер.
Предыдущие заявления Маска
- Накануне американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что украинские военные якобы нарушили условия использования терминалов Starlink, применяя их для "наступательных ударов с помощью дронов". По его словам, "эту лазейку закрыли на прошлой неделе".
- Также Маск заявлял, что использование Starlink для наступательных ударов делает сеть законной военной целью для РФ и угрожает её существованию.
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+29 AbOriginal_UA
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+28 Oleksii Pilevych #582021
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