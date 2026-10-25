Маск призвал прекратить войну в Украине и выразил сочувствие "бедным российским призывникам"

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о необходимости прекращения войны РФ против Украины. Также он призвал проявить сочувствие к российским призывникам, поскольку те, по его словам, "не имеют выбора".

Об этом он написал в своей социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв к прекращению войны и сочувствию военным РФ

"Эта бесконечная бойня украинцев и россиян должна прекратиться. Мы также должны сочувствовать бедным российским призывникам. У этих ребят нет другого выбора, кроме как воевать и гибнуть от ударов беспилотников", - написал американский миллиардер.

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Предыдущие заявления Маска

Накануне американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что украинские военные якобы нарушили условия использования терминалов Starlink, применяя их для "наступательных ударов с помощью дронов". По его словам, "эту лазейку закрыли на прошлой неделе".

Также Маск заявлял, что использование Starlink для наступательных ударов делает сеть законной военной целью для РФ и угрожает её существованию.

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