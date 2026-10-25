Маск объяснил, почему запрещает использовать Starlink для наступательных атак: спутники могут стать мишенью для РФ

Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что использование Starlink для наступательных ударов делает сеть законной военной целью для РФ и угрожает её существованию.

Об этом он написал в своей социальной сети X, комментируя пост о том, что Россия может уничтожать спутники в космосе и вызывать таким образом образование большого облака космического мусора, сообщает Цензор.НЕТ.

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Легитимная цель

В публикации говорилось, что если Starlink трансформируется из гражданской сети в военную систему, Россия может расценивать ее как цель для ответного удара. Это приведет к массовому уничтожению спутников и появлению огромного количества обломков, которые способны сделать космос непригодным для использования на годы или столетия.

Маск согласился с этим тезисом, подчеркнув необходимость сохранения Starlink в качестве гражданской инфраструктуры.

"Это действительно одна из главных причин, по которой Starlink должен оставаться гражданской системой. Его можно использовать для военной инфраструктуры, но не для наступательных ударов, которые делают его легитимной целью для ответного удара. Уничтожение спутников Starlink противником вызвало бы домино-эффект разрушений с образованием огромного поля обломков, что сделает космос непригодным для использования", - написал основатель SpaceX.

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Что предшествовало

Накануне американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что украинские военные якобы нарушили условия использования терминалов Starlink, применяя их для "наступательных ударов дронами". По его словам, "эту лазейку закрыли на прошлой неделе".

Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.

По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

24 октября в Минобороны Украины заявили, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX снова работают со скоростью более 161 км/ч. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил возобновление работы Starlink для Украины.

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