Украина физически не может использовать коммерческий Starlink для нанесения ударов вглубь РФ, - Флеш об обвинениях Маска

Советник президента Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что Украина физически не может использовать коммерческие терминалы Starlink для нанесения ударов вглубь РФ и ударов средней дальности.

Об этом он написал в соцсетях, комментируя заявление владельца SpaceX Илона Маска об ограничении доступа к Starlink, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это физически невозможно"

"Очень странно, что Илон Маск не знает об ограничениях работы Starlink в Украине", — отметил Бескрестнов.

По его словам, начиная с февраля 2026 года все терминалы Starlink над территорией Украины, включая оккупированные территории, имеют ограничение скорости перемещения 70–90 км/ч, а над территорией России Starlink не работает.

"Таким образом, мы физически не можем использовать коммерческий Starlink для нанесения ударов дипстрайками и мидл-страйками", — подчеркнул Флеш.

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Что предшествовало

Накануне американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что украинские военные якобы нарушили условия использования терминалов Starlink, применяя их для "наступательных ударов дронами". По его словам, "эту лазейку закрыли на прошлой неделе".

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул все на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.

По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

24 октября в Минобороны Украины заявили, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX снова работают со скоростью более 161 км/ч. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил возобновление работы Starlink для Украины.

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