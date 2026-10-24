Зеленский подтвердил возобновление полноценной работы Starlink и Starshield: Скорость - как нам надо. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возобновление работы Starlink для Украины.

Об этом он сообщил в обращении, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности от Зеленского

"Самое главное на сегодня: возобновили работу Starlink и Starshield на той скорости, которая была до всех этих ограничений. Сейчас скорость — такая, какая нам нужна. Сегодня ночью началось восстановление, и утром уже были скорости, достаточные для использования этой связи. Это очень важно, это существенно для нашей фронтовой логистики, для защиты Украины от реактивных "шахедов", — подчеркнул глава государства.

По его словам, утром он заслушал доклад министра обороны Украины Евгения Хмары.

"Мы провели проверки: Starlink, Starshield работают. Я благодарю всех американцев, всех наших партнеров, кто отнесся ко всему этому серьезно и действительно помогает нам. Спасибо конгрессменам, сенаторам, всем СМИ, Госдепу и президенту", — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Starlink снова работает со скоростью более 161 км/ч.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.

По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

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