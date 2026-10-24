Зеленский подтвердил возобновление полноценной работы Starlink и Starshield: Скорость - как нам надо. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возобновление работы Starlink для Украины.
Об этом он сообщил в обращении, передает Цензор.НЕТ.
Подробности от Зеленского
"Самое главное на сегодня: возобновили работу Starlink и Starshield на той скорости, которая была до всех этих ограничений. Сейчас скорость — такая, какая нам нужна. Сегодня ночью началось восстановление, и утром уже были скорости, достаточные для использования этой связи. Это очень важно, это существенно для нашей фронтовой логистики, для защиты Украины от реактивных "шахедов", — подчеркнул глава государства.
По его словам, утром он заслушал доклад министра обороны Украины Евгения Хмары.
"Мы провели проверки: Starlink, Starshield работают. Я благодарю всех американцев, всех наших партнеров, кто отнесся ко всему этому серьезно и действительно помогает нам. Спасибо конгрессменам, сенаторам, всем СМИ, Госдепу и президенту", — подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что Starlink снова работает со скоростью более 161 км/ч.
Ограничения в работе Starlink в Украине
- 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
- Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
- Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
- Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
- В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
- По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
- 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
- 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
- Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.
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Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.
- 22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.
- По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.
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