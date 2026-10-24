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Новости Старлинк Польша Украина Сбой в работе Starlink
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Зеленский подтвердил возобновление полноценной работы Starlink и Starshield: Скорость - как нам надо. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возобновление работы Starlink для Украины.

Об этом он сообщил в обращении, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности от Зеленского

"Самое главное на сегодня: возобновили работу Starlink и Starshield на той скорости, которая была до всех этих ограничений. Сейчас скорость — такая, какая нам нужна. Сегодня ночью началось восстановление, и утром уже были скорости, достаточные для использования этой связи. Это очень важно, это существенно для нашей фронтовой логистики, для защиты Украины от реактивных "шахедов", — подчеркнул глава государства.

По его словам, утром он заслушал доклад министра обороны Украины Евгения Хмары.

"Мы провели проверки: Starlink, Starshield работают. Я благодарю всех американцев, всех наших партнеров, кто отнесся ко всему этому серьезно и действительно помогает нам. Спасибо конгрессменам, сенаторам, всем СМИ, Госдепу и президенту", — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Starlink снова работает со скоростью более 161 км/ч.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
  • Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

  • Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

  • 22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.
  • По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока мы не фиксируем снятие ограничений для Starlink, - Бескрестнов (Флеш)

Автор: 

Зеленский Владимир (26294) Starlink (289)
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Топ комментарии
+3
зеля особисто перевірив.
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24.10.2026 15:53 Ответить
+3
Ми на супутник Притули примотаємо лазерне ППО Зеленського і балаболістичні рокети Фрея. Кацапам піzда!
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24.10.2026 16:01 Ответить
+1
Нічого страшного, преЗЕдент обіцяв український Старлінк.....почекаємо...
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24.10.2026 16:01 Ответить

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