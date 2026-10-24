Маск объяснил ограничения Starlink: украинские военные нарушили условия использования

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что украинские военные якобы нарушили условия использования терминалов Starlink, применяя их для "наступательных ударов с помощью дронов".

Об этом он написал в своей социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Причина ограничений

Он напомнил, что "использование гражданского коммерческого сервиса Starlink для наступательных атак с помощью дронов с целью убийства людей никогда не разрешалось и не должно разрешаться".

В то время как система Starshield, по словам Маска, находится под контролем правительства США, и принятие решений по ней относится к его компетенции.

"Военные Украины нарушили условия использования Starlink и применили его для наступательных ударов дронами с целью убийства людей. Эту лазейку закрыли на прошлой неделе", — написал американский миллиардер.

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Значение для фронта

Основатель SpaceX отметил, что "Starlink, как и раньше, имеет критическое значение для обороны Украины, поскольку это единственная система, которую невозможно заглушить или уничтожить, по крайней мере пока".

По его словам, если бы Starlink полностью отключили, то украинский фронт "немедленно рухнул бы". Он отметил, что это "не угроза, а просто констатация факта".

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О вкладе компании

"Starlink также сыграл решающую роль в том, что Россия не захватила Украину в первые дни войны, когда все остальные средства связи были уничтожены или заглушены Россией. SpaceX сделала для защиты Украины гораздо больше, чем любая другая частная компания на Земле. НАМНОГО больше. При этом я испытываю лишь АБСОЛЮТНОЕ ПРЕЗРЕНИЕ к лицемерным злобным разжигателям войны, которые выступают за бесконечную бойню, не предлагая никаких реалистичных решений конфликта. Горите в аду. На этом всё", — написал Маск.

Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,тприказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.

По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

24 октября в Минобороны Украины заявили, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX снова работают со скоростью более 161 км/ч. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил возобновление работы Starlink для Украины.

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