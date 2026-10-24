Маск пояснив обмеження Starlink: Українські військові порушили умови використання

Американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що українські військові нібито порушили умови використання терміналів Starlink, використовуючи її для "наступальних ударів дронами".

Про це він написав у своїй соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Причина обмежень

Він нагадав, що "використання цивільного комерційного сервісу Starlink для наступальних атак дронами з метою вбивства людей ніколи не дозволялося і не повинно дозволятися".

Тоді як система Starshield, за словами Маска, перебуває під контролем уряду США, і ухвалення рішень щодо неї належить до його компетенції.

"Військові України порушили умови використання Starlink і використали його для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей. Цю лазівку закрили минулого тижня",- написав американський мільярдер.

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Значення для фронту

Засновник SpaceX зазначив, що "Starlink, як і раніше, має критичне значення для оборони України, оскільки це єдина система, яку неможливо заглушити або знищити, принаймні поки що".

За його словами, якби Starlink повністю вимкнули, то український фронт "негайно обвалився б". Він зауважив, що це "не погроза, а просто констатація факту".

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Про внесок компанії

"Starlink також відіграв вирішальну роль у тому, щоб Росія не захопила Україну в перші дні війни, коли всі інші засоби зв'язку були знищені або заглушені Росією. SpaceX зробила для захисту України набагато більше, ніж будь-яка інша приватна компанія на Землі. НАБАГАТО більше. При цьому я відчуваю лише АБСОЛЮТНУ ЗНЕВАГУ до лицемірних злих розпалювачів війни, які виступають за нескінченну бійню, не пропонуючи жодних реалістичних рішень конфлікту. Горіть у пеклі. На цьому все", - написав Маск.

Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

Раніше The Wall Street Journal писало, що Трамп телефонував Маску й просив зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні, а в четвер Трамп сказав, що "головне, що він повернув усе назад", і не став коментувати, чи дзвонив Маску.

22 жовтня Трамп відмовився сказати, чи телефонував власникові SpaceX Ілонові Маску через обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

За даними Politico, станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, українські військові все ще стикалися з обмеженнями швидкості Starlink, попри те що Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.

24 жовтня у Міноборони України заявили, що термінали StarLink і їхні військові модифікації StarShield від SpaceX знову працюють на швидкості понад 161 км/год. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив відновлення роботи Starlink для України.

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