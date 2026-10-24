"Ніхто не пояснив, що сталося і що буде далі": SpaceX досі не відповіла Україні щодо попередніх обмежень Starlink, - ЗМІ

Компанія SpaceX досі не надала українській стороні роз'яснень щодо нещодавніх обмежень у роботі терміналів Starlink та системи Starshield.

Про це неназваний український посадовець розповів кореспонденту "Радіо Свобода" Алексу Рауфоглу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Без роз'яснень від SpaceX

За словами співрозмовника, уряд США нині підтримує контакт із Києвом, "але наразі ніхто не пояснив, що сталося і що буде далі".

Напередодні у Міноборони України заявили, що термінали StarLink і їхні військові модифікації StarShield від SpaceX знову працюють на швидкості понад 161 км/год.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив відновлення роботи Starlink для України.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

Раніше The Wall Street Journal писало, що Трамп телефонував Маску й просив зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні, а в четвер Трамп сказав, що "головне, що він повернув усе назад", і не став коментувати, чи дзвонив Маску.

22 жовтня Трамп відмовився сказати, чи телефонував власникові SpaceX Ілонові Маску через обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

За даними Politico, станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, українські військові все ще стикалися з обмеженнями швидкості Starlink, попри те що Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.

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