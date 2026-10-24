РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8775 посетителей онлайн
Новости Старлинк Польша Украина Сбой в работе Starlink
932 40

"Никто не объяснил, что произошло и что будет дальше": SpaceX до сих пор не ответила Украине по поводу предыдущих ограничений Starlink, — СМИ

SpaceX умалчивает о причинах ограничений Starlink для Украины

Компания SpaceX до сих пор не предоставила украинской стороне разъяснений относительно недавних ограничений в работе терминалов Starlink и системы Starshield.

Об этом неназванный украинский чиновник рассказал корреспонденту "Радио Свобода" Алексу Рауфоглу, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Без разъяснений от SpaceX

По словам собеседника, правительство США в настоящее время поддерживает контакт с Киевом, "но пока никто не объяснил, что произошло и что будет дальше".

Накануне в Минобороны Украины заявили, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX снова работают на скорости более 161 км/ч.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил возобновление работы Starlink для Украины.

Читайте также: Ограничение Starlink было принято после сообщения от правительства США, — Зеленский

Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
  • Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

  • Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

  • 22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.
  • По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

Читайте также: Сенатор Блюменталь начал расследование в связи с ограничениями Starshield для Украины

Автор: 

SpaceX (74) Starlink (289) Starshield (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Я ж казав, старлінк це просто мана небесна, тема на кожен день. Корупції вже й на обрії не видно 😸
показать весь комментарий
24.10.2026 20:16 Ответить
+4
Після того, як прутін зробив на очах усього Світу, Трамп і Маск співучасниками убивств Українців, ці два йолопа зрозуміли, що вони тепер офіційні убивці Українців!! Прутін, Трамп і Маск, - це, як трус, бивалий і балбес!
Від крові, убивцям не відмитися!! Тому і перелякано мовчать, ці убивці…
показать весь комментарий
24.10.2026 20:32 Ответить
+3
Ну яка має бути відповідь Маска невдячним довбодятлам які обливають його помиями ????думаю скаже ось вам куй
показать весь комментарий
24.10.2026 20:18 Ответить

Загрузка...

 
 