Маск пояснив, чому забороняє використовувати Starlink для наступальних атак: Супутники можуть стати ціллю для РФ

Американський мільярдер, засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що використання Starlink для наступальних ударів робить мережу законною військовою ціллю для РФ та загрожує її існуванню.

Про це він написав у своїй соцмережі Х, коментуючи допис про те, що Росія може знищувати супутники в космосі та спричиняти таким чином велику хмару космічного сміття, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Легітимна ціль

У публікації йшлося, що якщо Starlink трансформується з цивільної мережі на військову систему, Росія може розцінювати її як ціль для удару у відповідь. Це призведе до масового знищення супутників і появи маси уламків, які здатні зробити космос непридатним на роки або століття.

Маск погодився з цією тезою, наголосивши на необхідності збереження Starlink як цивільної інфраструктури.

"Це дійсно одна з головних причин, чому Starlink повинен залишатися цивільною системою. Його можна використовувати для військової інфраструктури, але не для наступальних ударів, які роблять його легітимною ціллю для удару у відповідь. Знищення супутників Starlink противником спричинило б доміно-ефект руйнувань із утворенням величезного поля уламків, що зробить космос непридатним для використання", - написав засновник SpaceX.

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Що передувало

Напередодні американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що українські військові нібито порушили умови використання терміналів Starlink, використовуючи її для "наступальних ударів дронами". За його словами, "цю лазівку закрили минулого тижня".

Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

Раніше The Wall Street Journal писало, що Трамп телефонував Маску й просив зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні, а в четвер Трамп сказав, що "головне, що він повернув усе назад", і не став коментувати, чи дзвонив Маску.

22 жовтня Трамп відмовився сказати, чи телефонував власникові SpaceX Ілонові Маску через обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

За даними Politico, станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, українські військові все ще стикалися з обмеженнями швидкості Starlink, попри те що Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.

24 жовтня у Міноборони України заявили, що термінали StarLink і їхні військові модифікації StarShield від SpaceX знову працюють на швидкості понад 161 км/год. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив відновлення роботи Starlink для України.

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