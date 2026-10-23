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Новости Заявления Маска об Украине и Зеленском Коррупция в Украине
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Маск: Элиты Украины "разбогатели" на международной помощи, а дети простых людей "гибнут в окопах"

маск

Американский миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск заявил, что украинская элита "очень разбогатела" за счет международной помощи, а часть денег американских налогоплательщиков якобы возвращается через "несколько отмывающих структур" на финансирование политических кампаний в США.

Об этом он написал в своей социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обвинения Маска

По его словам, в Украине якобы наблюдается колоссальное расхождение в интересах элиты и народа.

"На самом деле в Украине происходит следующее: между элитами и народом огромная разница в интересах. Первые очень разбогатели на сотнях миллиардов, поступающих в Украину, а детей обычных людей мобилизуют умирать в окопах", - написал он.

"Часть этих денег американских налогоплательщиков возвращается через несколько "прачечных" для финансирования политических кампаний в Америке, поэтому вы и видите, что некоторые политики заботятся об Украине больше, чем об Америке!" - добавил Маск.

Доказательств этих утверждений в посте он не привел.

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Маск обвинил украинскую элиту в наживе на помощи |
Фото: Скриншот поста Маска об Украине
Маск обвинил украинскую элиту в наживе на помощи |
Фото: Скриншот поста Маска об Украине

Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield - так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
  • Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

  • Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

  • 22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.
  • По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

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коррупция (7954) США (30814) Маск Илон (311)
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Топ комментарии
+26
та да чесна тварюко маск ! нас грабує шобла зеленської мафії ,а ти андон штопаний , допомагаєш вбивати народ України на пару з ху* лом !!!
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23.10.2026 21:20 Ответить
+23
Не шанувальник Ілона,але зним згоден 100%
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23.10.2026 21:20 Ответить
+19
І саме тому уск вирішив обмежити можливості Старлінк в Україні - щоб наочно продемонструвати правдивість своєї теорії? 🤔 Так цей його злочин не зменшив масштаби загибелі простих і не призвів до зубожіння еліт.
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23.10.2026 21:20 Ответить

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