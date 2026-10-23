Маск: Элиты Украины "разбогатели" на международной помощи, а дети простых людей "гибнут в окопах"

Американский миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск заявил, что украинская элита "очень разбогатела" за счет международной помощи, а часть денег американских налогоплательщиков якобы возвращается через "несколько отмывающих структур" на финансирование политических кампаний в США.

Об этом он написал в своей социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обвинения Маска

По его словам, в Украине якобы наблюдается колоссальное расхождение в интересах элиты и народа.

"На самом деле в Украине происходит следующее: между элитами и народом огромная разница в интересах. Первые очень разбогатели на сотнях миллиардов, поступающих в Украину, а детей обычных людей мобилизуют умирать в окопах", - написал он.

"Часть этих денег американских налогоплательщиков возвращается через несколько "прачечных" для финансирования политических кампаний в Америке, поэтому вы и видите, что некоторые политики заботятся об Украине больше, чем об Америке!" - добавил Маск.

Доказательств этих утверждений в посте он не привел.

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Фото: Скриншот поста Маска об Украине

Фото: Скриншот поста Маска об Украине

Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield - так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.

По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

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