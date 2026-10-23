Маск: Еліти України "розбагатіли" на міжнародній допомозі, а діти простих людей – "гинуть в окопах"

Американський мільярдер та власник SpaceX Ілон Маск заявив, що українська еліта "дуже розбагатіла" на міжнародній допомозі, а частина грошей американських платників податків нібито повертається через "кілька пралень" на фінансування політичних кампаній у США.

Про це він написав у своїй соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Звинувачення Маска

За його словами, в Україні нібито спостерігається колосальна розбіжність в інтересах еліти та народу.

"Насправді в Україні відбувається таке: між елітами й народом величезна різниця в інтересах. Перші дуже розбагатіли на сотнях мільярдів, що надходять в Україну, а дітей звичайних людей — мобілізують помирати в окопах", — написав він.

"Частина цих грошей американських платників податків повертається через кілька "пралень" для фінансування політичних кампаній в Америці, тому ви й бачите, що деякі політики дбають про Україну більше, ніж про Америку!" — додав Маск.

Доказів цих тверджень у дописі він не навів.

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Фото: Скриншот допису Маска про Україну

Фото: Скриншот допису Маска про Україну

Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

Раніше The Wall Street Journal писало, що Трамп телефонував Маску й просив зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні, а в четвер Трамп сказав, що "головне, що він повернув усе назад", і не став коментувати, чи дзвонив Маску.

22 жовтня Трамп відмовився сказати, чи телефонував власникові SpaceX Ілонові Маску через обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

За даними Politico, станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, українські військові все ще стикалися з обмеженнями швидкості Starlink, попри те що Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.

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