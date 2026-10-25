Сибига объяснил, почему Россия не готова к серьезным мирным переговорам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия не согласится на серьезные мирные переговоры, пока будет надеяться достичь своих целей путем давления на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы украинского МИД в социальной сети X.

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Сибига: Москва надеется заставить Украину капитулировать

По словам Сибиги, Россия рассчитывает достичь целей своего вторжения не только военным путем, но и с помощью внешнего давления на Украину.

"Пока Россия верит, что может достичь целей своего вторжения - целей, которых она не может достичь на поле боя, - заставив кого-то оказать давление на Украину, чтобы та капитулировала, она не сядет за стол серьезных переговоров", - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что для установления справедливого мира необходимо сохранять международное единство и усиливать давление на государство-агрессора.

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Кремль рассчитывал на давление США на Киев

Сибига прокомментировал заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова. Тот признал, что в Москве ожидали давления со стороны администрации США на Украину после саммита на Аляске.

По этим расчетам, Вашингтон должен был склонить Киев к территориальным уступкам. Однако, как следует из заявления Ушакова, ожидания Кремля не оправдались.

На этом фоне глава МИД Украины подчеркнул важность дальнейшей международной поддержки Украины и последовательного усиления давления на Россию.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе в Брюсселе планируется провести встречу по вопросам безопасности с участием представителей Украины, США, ЕС и НАТО.

Об этом глава государства рассказал в интервью ТСН.Тиждень.

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