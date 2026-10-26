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Зеленський очікує тристоронню зустріч України, США та Росії на початку листопада

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Президент України Володимир Зеленський очікує, що тристороння зустріч української, американської та російської команд відбудеться на початку листопада. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі за підсумками зустрічі зі спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом.

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Зеленський очікує тристоронню зустріч на початку листопада

Глава держави поінформував литовського спікера про зустрічі в Осло та загальну ситуацію в переговорному процесі.

"Розраховуємо, що тристороння зустріч американської, української та російської команд відбудеться вже на початку листопада", — зазначив Зеленський.

Під час зустрічі сторони також детально обговорили європейську інтеграцію України та пріоритети литовського головування в Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року.

Зеленський наголосив на важливості відкриття решти двох переговорних кластерів для України до кінця 2026 року. Це потрібно, щоб під час головування Литви можна було розпочати закриття переговорних розділів.

Раніше речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення про відновлення мирних перемовин з Україною не передбачає припинення бойових дій.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (27467) Литва (2401) перемовини (3954) росія (48393) США (23017)
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