Зеленский исключил Мудру из состава Совета по поддержке предпринимательства
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым внес изменения в состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства. В частности, из Совета исключили бывшего заместителя главы Администрации президента Ирину Мудру.
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Исключение Ирины Мудрой из руководства Совета
"Исключить из состава Совета по вопросам поддержки предпринимательства Ирину Мудру, освободив ее от исполнения обязанностей заместителя председателя этого Совета", — говорится в указе.
Кто вошел в обновленный состав
В состав Совета вошли:
- Владимир Воробей — директор ООО "ППВ СЕТИ ЗНАНИЙ";
- Ирина Данилевская — соучредительница ООО "НЕДЕЛЯ МОДЫ";
- Дмитрий Ковальчук — владелец ООО "АЛЬТЕРРА ГРУП";
- Александр Кравченко — министр экономики и окружающей среды Украины;
- Мауро Лонгобардо — генеральный директор ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ";
- Марьяна Савка — соучредительница ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАРОГО ЛЬВА".
Также в составе Совета утверждены:
- Ярослав Смакота — основатель ООО "ФИНТЕХ ПРО";
- Алексей Соболев — заместитель руководителя Офиса Президента Украины (заместитель председателя Совета);
- Лариса Яремчук — генеральный директор Директората по вопросам социально-экономической политики Офиса Президента Украины (секретарь Совета).
Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть 26 октября.
Что предшествовало
Напомним, что 8 октября стало известно, что за бывшего заместителя главы Офиса Президента Украины Ирину Мудру внесли залог в размере 20 млн гривен.
Операции "Форест Гамп" и "Фемида"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
- 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
- 1 сентября апелляционная инстанция ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений. Также без изменений оставили меру пресечения в отношении Виктора Дубовика.
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