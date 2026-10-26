Зеленский исключил Мудру из состава Совета по поддержке предпринимательства

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым внес изменения в состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства. В частности, из Совета исключили бывшего заместителя главы Администрации президента Ирину Мудру.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

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Исключение Ирины Мудрой из руководства Совета

"Исключить из состава Совета по вопросам поддержки предпринимательства Ирину Мудру, освободив ее от исполнения обязанностей заместителя председателя этого Совета", — говорится в указе.

Кто вошел в обновленный состав

В состав Совета вошли:

Владимир Воробей — директор ООО "ППВ СЕТИ ЗНАНИЙ";

Ирина Данилевская — соучредительница ООО "НЕДЕЛЯ МОДЫ";

Дмитрий Ковальчук — владелец ООО "АЛЬТЕРРА ГРУП";

Александр Кравченко — министр экономики и окружающей среды Украины;

Мауро Лонгобардо — генеральный директор ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ";

Марьяна Савка — соучредительница ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАРОГО ЛЬВА".

Также в составе Совета утверждены:

Ярослав Смакота — основатель ООО "ФИНТЕХ ПРО";

Алексей Соболев — заместитель руководителя Офиса Президента Украины (заместитель председателя Совета);

Лариса Яремчук — генеральный директор Директората по вопросам социально-экономической политики Офиса Президента Украины (секретарь Совета).

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть 26 октября.

Что предшествовало

Напомним, что 8 октября стало известно, что за бывшего заместителя главы Офиса Президента Украины Ирину Мудру внесли залог в размере 20 млн гривен.

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