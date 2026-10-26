Зеленський вивів Мудру зі складу Ради з підтримки підприємництва

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни до персонального складу Ради з питань підтримки підприємництва. Зокрема, із Ради вивели ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру.

Відповідний документ опубліковано на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Виведення Ірини Мудрої з керівництва Ради

"Вивести з персонального складу Ради з питань підтримки підприємництва Ірину Мудру, увільнивши її від виконання обов'язків заступника голови цієї Ради", - сказано в указі.

Хто увійшов до оновленого складу

До персонального складу Ради увійшли:

Володимир Воробей — директор ТОВ "ППВ МЕРЕЖІ ЗНАНЬ";

Ірина Данилевська — співзасновниця ТОВ "ТИЖДЕНЬ МОДИ";

Дмитро Ковальчук — власник ТОВ "АЛЬТЕРРА ГРУП";

Олександр Кравченко — Міністр економіки та довкілля України;

Мауро Лонгобардо — генеральний директор ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ";

Мар'яна Савка — співзасновниця ТОВ "ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА".

Також у складі Ради затверджено:

Ярослава Смакоту — засновника ТОВ "ФІНТЕХ ПРО";

Олексія Соболєва — заступника Керівника Офісу Президента України (заступник голови Ради);

Ларису Яремчук — генерального директора Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу Президента України (секретар Ради).

Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 26 жовтня.

Що передувало

Нагадаємо, що 8 жовтня стало відомо, що за ексзаступницю керівника Офісу Президента України Ірину Мудру внесли заставу у розмірі 20 млн гривень.

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