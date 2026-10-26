Зеленський вивів Мудру зі складу Ради з підтримки підприємництва
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни до персонального складу Ради з питань підтримки підприємництва. Зокрема, із Ради вивели ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру.
Відповідний документ опубліковано на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Виведення Ірини Мудрої з керівництва Ради
"Вивести з персонального складу Ради з питань підтримки підприємництва Ірину Мудру, увільнивши її від виконання обов'язків заступника голови цієї Ради", - сказано в указі.
Хто увійшов до оновленого складу
До персонального складу Ради увійшли:
- Володимир Воробей — директор ТОВ "ППВ МЕРЕЖІ ЗНАНЬ";
- Ірина Данилевська — співзасновниця ТОВ "ТИЖДЕНЬ МОДИ";
- Дмитро Ковальчук — власник ТОВ "АЛЬТЕРРА ГРУП";
- Олександр Кравченко — Міністр економіки та довкілля України;
- Мауро Лонгобардо — генеральний директор ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ";
- Мар'яна Савка — співзасновниця ТОВ "ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА".
Також у складі Ради затверджено:
- Ярослава Смакоту — засновника ТОВ "ФІНТЕХ ПРО";
- Олексія Соболєва — заступника Керівника Офісу Президента України (заступник голови Ради);
- Ларису Яремчук — генерального директора Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу Президента України (секретар Ради).
Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 26 жовтня.
Що передувало
Нагадаємо, що 8 жовтня стало відомо, що за ексзаступницю керівника Офісу Президента України Ірину Мудру внесли заставу у розмірі 20 млн гривень.
Операції "Форест Гамп" та "Феміда"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
- 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
- 1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін. Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.
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