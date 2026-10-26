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Новини Підозра Ірині Мудрій
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Зеленський вивів Мудру зі складу Ради з підтримки підприємництва

зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни до персонального складу Ради з питань підтримки підприємництва. Зокрема, із Ради вивели ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру.

Відповідний документ опубліковано на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Виведення Ірини Мудрої з керівництва Ради

"Вивести з персонального складу Ради з питань підтримки підприємництва Ірину Мудру, увільнивши її від виконання обов'язків заступника голови цієї Ради", - сказано в указі.

Хто увійшов до оновленого складу

До персонального складу Ради увійшли:

  • Володимир Воробей — директор ТОВ "ППВ МЕРЕЖІ ЗНАНЬ";
  • Ірина Данилевська — співзасновниця ТОВ "ТИЖДЕНЬ МОДИ";
  • Дмитро Ковальчук — власник ТОВ "АЛЬТЕРРА ГРУП";
  • Олександр Кравченко — Міністр економіки та довкілля України;
  • Мауро Лонгобардо — генеральний директор ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ";
  • Мар'яна Савка — співзасновниця ТОВ "ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА".

Також у складі Ради затверджено:

  • Ярослава Смакоту — засновника ТОВ "ФІНТЕХ ПРО";
  • Олексія Соболєва — заступника Керівника Офісу Президента України (заступник голови Ради);
  • Ларису Яремчук — генерального директора Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу Президента України (секретар Ради).

Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 26 жовтня.

Що передувало

Нагадаємо, що 8 жовтня стало відомо, що за ексзаступницю керівника Офісу Президента України Ірину Мудру внесли заставу у розмірі 20 млн гривень.

Операції "Форест Гамп" та "Феміда"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
  • 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
  • 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
  • 1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін. Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.

Автор: 

Зеленський Володимир (27467) підприємці (578) Мудра Ірина (94)
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Топ коментарі
+9
Навіщо виводити такого цінного кадра? І так всі знають, що в команді Голобородька' всі точно такі, інших немає, то навіщо їх міняти місцями? Куди вона зараз буде призначена - послом чи радником?
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26.10.2026 22:08 Відповісти
+3
Вивів.... Зараз введе!
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26.10.2026 22:12 Відповісти
+3
Знову у борделі двіжуха..
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26.10.2026 22:33 Відповісти

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