Зеленський нагородив 420 захисників України, 230 із них - посмертно

Президент Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками 420 українських захисників. Із них 230 військових відзначили посмертно.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента України №1064/2026 від 26 жовтня, оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

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420 захисників отримали державні нагороди

Військових відзначили за особисту мужність під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України. Також нагороди присудили за самовіддане виконання військового обов’язку.

Відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг" отримали троє військовослужбовців:

старший сержант Назар Мєльніков;

молодший сержант Дмитро Судак;

солдат Михайло Чаплинський.

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Ордени та медалі для українських військових

Захисників відзначили різними державними нагородами. Серед них — ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність".

Також військові отримали медалі:

"За військову службу Україні";

"Захиснику Вітчизни";

"За бездоганну службу".

Раніше повідомлялося, що Зеленський вивів Мудру зі складу Ради з підтримки підприємництва.

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