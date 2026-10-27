Зеленський нагородив 420 захисників України, 230 із них - посмертно
Президент Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками 420 українських захисників. Із них 230 військових відзначили посмертно.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента України №1064/2026 від 26 жовтня, оприлюднений на офіційному сайті глави держави.
420 захисників отримали державні нагороди
Військових відзначили за особисту мужність під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України. Також нагороди присудили за самовіддане виконання військового обов’язку.
Відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг" отримали троє військовослужбовців:
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старший сержант Назар Мєльніков;
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молодший сержант Дмитро Судак;
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солдат Михайло Чаплинський.
Ордени та медалі для українських військових
Захисників відзначили різними державними нагородами. Серед них — ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність".
Також військові отримали медалі:
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"За військову службу Україні";
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"Захиснику Вітчизни";
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"За бездоганну службу".
Раніше повідомлялося, що Зеленський вивів Мудру зі складу Ради з підтримки підприємництва.
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