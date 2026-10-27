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Новини Відзначення нагородами військових ЗСУ
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Зеленський нагородив 420 захисників України, 230 із них - посмертно

Зеленський підписав указ про державні нагороди для 420 захисників України

Президент Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками 420 українських захисників. Із них 230 військових відзначили посмертно.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента України №1064/2026 від 26 жовтня, оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

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420 захисників отримали державні нагороди

Військових відзначили за особисту мужність під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України. Також нагороди присудили за самовіддане виконання військового обов’язку.

Відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг" отримали троє військовослужбовців:

  • старший сержант Назар Мєльніков;

  • молодший сержант Дмитро Судак;

  • солдат Михайло Чаплинський.

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Ордени та медалі для українських військових

Захисників відзначили різними державними нагородами. Серед них — ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність".

Також військові отримали медалі:

  • "За військову службу Україні";

  • "Захиснику Вітчизни";

  • "За бездоганну службу".

Раніше повідомлялося, що Зеленський вивів Мудру зі складу Ради з підтримки підприємництва.

Читайте: Питання не орденів, а справедливості: через канцелярську помилку воїн Дмитро Порада отримав замість двох нагород одну - посмертну. ФОТО

Автор: 

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