ЕС выделил 4,7 млрд евро на возмещение государствам-членам военной помощи Украине

В понедельник, 26 октября, Совет Европейского Союза принял восемь решений, позволяющих использовать 4,7 миллиарда евро из Европейского фонда мира (EPF) для компенсации государствам-членам расходов на военную помощь Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реализация соглашения о выделении 6,6 млрд евро для Украины

Кроме того, еще 230 миллионов евро будут направлены на финансирование военной миссии ЕС по поддержке Украины EUMAM.

"Эти решения являются важным шагом на пути к реализации политического соглашения, достигнутого государствами-членами ЕС 25 сентября 2026 года, о мобилизации 6,6 миллиарда евро для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Соглашение предусматривало предоставление Украине одного миллиарда евро новой военной помощи и дальнейшее укрепление EUMAM Ukraine в 2027 году", — говорится в заявлении.

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Европейский фонд мира

Европейский фонд мира (EPF) — это внебюджетный механизм финансирования ЕС, который возмещает странам около 40 процентов стоимости оружия, которое они отправляют в Украину из собственных запасов. Фонд был создан в марте 2021 года для финансирования мер в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности.

На сегодняшний день ЕС выделил 6,4 миллиарда евро из Европейского фонда мира на поддержку Украины.

25 сентября 2025 года государства-члены ЕС согласились мобилизовать в общей сложности 6,6 миллиарда евро, из которых 4,9 миллиарда евро были выделены сегодняшними решениями Совета ЕС.

Кроме того, ЕС направил через Европейский фонд мира 3,5 млрд евро чрезвычайных доходов, полученных от замороженных российских активов, на удовлетворение трех приоритетных потребностей Украины: боеприпасы, противовоздушная оборона и беспилотники.

Из этих средств непосредственно у украинского оборонно-промышленного комплекса была закуплена военная техника на сумму более 1,5 миллиарда евро.

Решения по EPF требуют единодушия среди государств-членов ЕС. Венгрия во времена правительства Виктора Орбана длительное время блокировала выделение миллиардных траншей и пакетов помощи Украине через этот фонд.

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