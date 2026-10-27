ЕС выделил 4,7 млрд евро на возмещение государствам-членам военной помощи Украине
В понедельник, 26 октября, Совет Европейского Союза принял восемь решений, позволяющих использовать 4,7 миллиарда евро из Европейского фонда мира (EPF) для компенсации государствам-членам расходов на военную помощь Украине.
Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.
Реализация соглашения о выделении 6,6 млрд евро для Украины
Кроме того, еще 230 миллионов евро будут направлены на финансирование военной миссии ЕС по поддержке Украины EUMAM.
"Эти решения являются важным шагом на пути к реализации политического соглашения, достигнутого государствами-членами ЕС 25 сентября 2026 года, о мобилизации 6,6 миллиарда евро для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Соглашение предусматривало предоставление Украине одного миллиарда евро новой военной помощи и дальнейшее укрепление EUMAM Ukraine в 2027 году", — говорится в заявлении.
Европейский фонд мира
- Европейский фонд мира (EPF) — это внебюджетный механизм финансирования ЕС, который возмещает странам около 40 процентов стоимости оружия, которое они отправляют в Украину из собственных запасов. Фонд был создан в марте 2021 года для финансирования мер в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности.
- На сегодняшний день ЕС выделил 6,4 миллиарда евро из Европейского фонда мира на поддержку Украины.
- 25 сентября 2025 года государства-члены ЕС согласились мобилизовать в общей сложности 6,6 миллиарда евро, из которых 4,9 миллиарда евро были выделены сегодняшними решениями Совета ЕС.
- Кроме того, ЕС направил через Европейский фонд мира 3,5 млрд евро чрезвычайных доходов, полученных от замороженных российских активов, на удовлетворение трех приоритетных потребностей Украины: боеприпасы, противовоздушная оборона и беспилотники.
- Из этих средств непосредственно у украинского оборонно-промышленного комплекса была закуплена военная техника на сумму более 1,5 миллиарда евро.
- Решения по EPF требуют единодушия среди государств-членов ЕС. Венгрия во времена правительства Виктора Орбана длительное время блокировала выделение миллиардных траншей и пакетов помощи Украине через этот фонд.
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