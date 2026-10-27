Студенты и старшеклассники Франции не прекратят протесты, несмотря на уступки правительства

Молодежные профсоюзы Франции призвали студентов и старшеклассников продолжить протесты, несмотря на обещания правительства изменить систему образования. Следующую масштабную акцию планируется провести 5 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Figaro со ссылкой на заявления представителей молодежных организаций.

Французская молодежь считает меры правительства недостаточными

После встречи с премьер-министром Франции Себастьеном Лекорню представители студенческих и школьных организаций заявили, что продолжат национальную мобилизацию.

Правительство объявило о мерах по преодолению кризиса в старших классах школ. Среди них — постепенная замена системы поступления в университеты Parcoursup, против которой выступали учащиеся, а также создание дополнительных мест в высших учебных заведениях.

Однако молодежные профсоюзы считают эти шаги недостаточными. Они подчеркивают, что правительство выполнило лишь часть требований протестующих.

Пресс-секретарь Студенческого союза Сабрина Харбах заявила, что акции уже дали определенные результаты, но молодежь ожидает более значительных изменений.

"Нам удается добиться некоторых успехов благодаря мобилизации, но это все еще крохи", — сказала она.

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Новые демонстрации запланированы на конец октября и ноябрь

Студенты и старшеклассники намерены продолжить протестную кампанию. Молодежные профсоюзы готовят масштабную акцию на 5 ноября.

Также новые демонстрации запланировало движение "желтых жилетов", которое помогло организовать протесты во Франции. Их хотят провести 31 октября.

Во время общенациональных протестов на выходных во Франции задержали 135 человек. В нескольких городах полиция применила слезоточивый газ. Для обеспечения порядка по всей стране привлекли 70 тысяч правоохранителей.