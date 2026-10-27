Студенты и старшеклассники Франции не прекратят протесты, несмотря на уступки правительства
Молодежные профсоюзы Франции призвали студентов и старшеклассников продолжить протесты, несмотря на обещания правительства изменить систему образования. Следующую масштабную акцию планируется провести 5 ноября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Figaro со ссылкой на заявления представителей молодежных организаций.
Французская молодежь считает меры правительства недостаточными
После встречи с премьер-министром Франции Себастьеном Лекорню представители студенческих и школьных организаций заявили, что продолжат национальную мобилизацию.
Правительство объявило о мерах по преодолению кризиса в старших классах школ. Среди них — постепенная замена системы поступления в университеты Parcoursup, против которой выступали учащиеся, а также создание дополнительных мест в высших учебных заведениях.
Однако молодежные профсоюзы считают эти шаги недостаточными. Они подчеркивают, что правительство выполнило лишь часть требований протестующих.
Пресс-секретарь Студенческого союза Сабрина Харбах заявила, что акции уже дали определенные результаты, но молодежь ожидает более значительных изменений.
"Нам удается добиться некоторых успехов благодаря мобилизации, но это все еще крохи", — сказала она.
Новые демонстрации запланированы на конец октября и ноябрь
Студенты и старшеклассники намерены продолжить протестную кампанию. Молодежные профсоюзы готовят масштабную акцию на 5 ноября.
Также новые демонстрации запланировало движение "желтых жилетов", которое помогло организовать протесты во Франции. Их хотят провести 31 октября.
Во время общенациональных протестов на выходных во Франции задержали 135 человек. В нескольких городах полиция применила слезоточивый газ. Для обеспечения порядка по всей стране привлекли 70 тысяч правоохранителей.
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