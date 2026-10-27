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Новости Протесты во Франции
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Студенты и старшеклассники Франции не прекратят протесты, несмотря на уступки правительства

Протесты во Франции

Молодежные профсоюзы Франции призвали студентов и старшеклассников продолжить протесты, несмотря на обещания правительства изменить систему образования. Следующую масштабную акцию планируется провести 5 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Figaro со ссылкой на заявления представителей молодежных организаций.

Французская молодежь считает меры правительства недостаточными

После встречи с премьер-министром Франции Себастьеном Лекорню представители студенческих и школьных организаций заявили, что продолжат национальную мобилизацию.

Правительство объявило о мерах по преодолению кризиса в старших классах школ. Среди них — постепенная замена системы поступления в университеты Parcoursup, против которой выступали учащиеся, а также создание дополнительных мест в высших учебных заведениях.

Однако молодежные профсоюзы считают эти шаги недостаточными. Они подчеркивают, что правительство выполнило лишь часть требований протестующих.

Пресс-секретарь Студенческого союза Сабрина Харбах заявила, что акции уже дали определенные результаты, но молодежь ожидает более значительных изменений.

"Нам удается добиться некоторых успехов благодаря мобилизации, но это все еще крохи", — сказала она.

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Новые демонстрации запланированы на конец октября и ноябрь

Студенты и старшеклассники намерены продолжить протестную кампанию. Молодежные профсоюзы готовят масштабную акцию на 5 ноября.

Также новые демонстрации запланировало движение "желтых жилетов", которое помогло организовать протесты во Франции. Их хотят провести 31 октября.

Во время общенациональных протестов на выходных во Франции задержали 135 человек. В нескольких городах полиция применила слезоточивый газ. Для обеспечения порядка по всей стране привлекли 70 тысяч правоохранителей.

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беспорядки (337) протест (6027) профсоюз (240) Франция (3890) студенты (713)
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Топ комментарии
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У Франції освіта безкоштовна для студентів. То чого ж вони хочуть насправді? Відповідь проста. Халяви. І якомога більше! Зараз студента можна відрахувати за неуспішність, а стипендій недостатньо на "веселе і безтурботне студентське життя". Вони хочуть більше місць в університетах, що зробить вищу освіту "загальною", тобто доступною для тупих з мігрантських кварталів та ледачих аборигенів і більші стипендії щоб так рочків до 27 "гуляти" насолоджуючись молодістю "бо вони того варті". Система яка дозволяє в університетах знаходитись бездарним, не дисциплінованим і непідготовленим студентам перетворює освіту в ніщо - дипломи отримують дурні. Наслідки "демократичної (загальної) освіти" це крах економіки, соціальних інститутів, медичного забезпечення та технологічного розвитку держави...
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27.10.2026 01:55 Ответить
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Кацапські гроші зроблять любі протести безкінечними
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27.10.2026 01:11 Ответить
+12
Продавець в магазині потребує курсів двохтижневих та елементарних навичок користування компютером. Це все. Те що у нас дипломовані фахівці торгують зубною пастою та фруктами свідчить про відсутність вищої освіти як такої і виробництва якого нема. Ми торгуємо лише сировиною (90%). Фахівці непотрібні для цього. Тому незважаючи на майже поголовну вищу освіту ми живемо в "країні дурнів".
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27.10.2026 03:07 Ответить

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