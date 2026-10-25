Более 400 тыс. человек вышли на новые протесты во Франции: произошли столкновения и задержания

Фото: Reuters

В субботу, 24 октября, по Франции прокатились новые масштабные акции протеста из-за роста стоимости жизни и проблем в сфере образования. По данным Министерства внутренних дел страны, в демонстрациях приняли участие около 410 тысяч человек. Правоохранители задержали почти тысячу человек.

Об этом пишут Sky News и DW, сообщает Цензор.НЕТ.

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Власти задействовали 70 тысяч силовиков

Для обеспечения порядка власти Франции задействовали 70 тысяч правоохранителей по всей стране после того, как протесты на прошлой неделе переросли в беспорядки, мародерство и массовые аресты.

По данным Министерства внутренних дел Франции, только к началу основных акций 24 октября задержали 135 человек, а во время проверок изъяли металлические шары, петарды, рогатки, самодельное оружие, катану и пневматическое оружие.

Большинство демонстраций прошло спокойно, однако в Париже, Лионе, Лилле, Тулузе, Бордо, Ренне, Монпелье и Нанте все же произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы, чтобы не допустить демонстрантов в центральные районы городов.

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Ситуация в Париже

В Париже демонстрация собрала более 100 тысяч человек. По данным полиции, правоохранители проверили более трех тысяч человек и задержали 65 человек. Из-за опасений повторения беспорядков в столице были закрыты Лувр, музей Орсе и ряд других культурных учреждений, а многие магазины забили витрины досками.

Столкновения вспыхнули около 17:30, вскоре после того, как колонна прибыла в Порт-де-Венсен на юго-востоке столицы. По данным полицейской префектуры, на бульваре Кур-де-Венсен более 500 человек напали на правоохранителей. В полицейских бросали различные предметы. В ответ правоохранители применили водомет и слезоточивый газ.

Также в Париже перенесли футбольный матч между двумя крупнейшими клубами Франции после того, как полиция выразила обеспокоенность по поводу безопасности проведения мероприятия.

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Масштаб акций

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что сегодня полиция задержала почти 1000 человек.

По оценкам Министерства внутренних дел страны, в сегодняшних демонстрациях приняли участие 410 тысяч человек, однако профсоюзы утверждают, что реальное количество участников было вдвое больше.

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