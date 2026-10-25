Более 400 тыс. человек вышли на новые протесты во Франции: произошли столкновения и задержания
В субботу, 24 октября, по Франции прокатились новые масштабные акции протеста из-за роста стоимости жизни и проблем в сфере образования. По данным Министерства внутренних дел страны, в демонстрациях приняли участие около 410 тысяч человек. Правоохранители задержали почти тысячу человек.
Об этом пишут Sky News и DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Власти задействовали 70 тысяч силовиков
Для обеспечения порядка власти Франции задействовали 70 тысяч правоохранителей по всей стране после того, как протесты на прошлой неделе переросли в беспорядки, мародерство и массовые аресты.
По данным Министерства внутренних дел Франции, только к началу основных акций 24 октября задержали 135 человек, а во время проверок изъяли металлические шары, петарды, рогатки, самодельное оружие, катану и пневматическое оружие.
Большинство демонстраций прошло спокойно, однако в Париже, Лионе, Лилле, Тулузе, Бордо, Ренне, Монпелье и Нанте все же произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы, чтобы не допустить демонстрантов в центральные районы городов.
Ситуация в Париже
В Париже демонстрация собрала более 100 тысяч человек. По данным полиции, правоохранители проверили более трех тысяч человек и задержали 65 человек. Из-за опасений повторения беспорядков в столице были закрыты Лувр, музей Орсе и ряд других культурных учреждений, а многие магазины забили витрины досками.
Столкновения вспыхнули около 17:30, вскоре после того, как колонна прибыла в Порт-де-Венсен на юго-востоке столицы. По данным полицейской префектуры, на бульваре Кур-де-Венсен более 500 человек напали на правоохранителей. В полицейских бросали различные предметы. В ответ правоохранители применили водомет и слезоточивый газ.
Также в Париже перенесли футбольный матч между двумя крупнейшими клубами Франции после того, как полиция выразила обеспокоенность по поводу безопасности проведения мероприятия.
Масштаб акций
Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что сегодня полиция задержала почти 1000 человек.
По оценкам Министерства внутренних дел страны, в сегодняшних демонстрациях приняли участие 410 тысяч человек, однако профсоюзы утверждают, что реальное количество участников было вдвое больше.
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