Понад 400 тис. осіб вийшли на нові протести у Франції: відбулися сутички та затримання
У суботу, 24 жовтня, Францією прокотилися нові масштабні акції протесту через зростання вартості життя та проблеми у сфері освіти. За даними Міністерства внутрішніх справ країни, у демонстраціях взяли участь близько 410 тисяч людей. Правоохоронці затримали майже тисячу осіб.
Про це пишуть Sky News та DW, інформує Цензор.НЕТ.
Влада залучила 70 тисяч силовиків
Для забезпечення порядку влада Франції залучила 70 тисяч правоохоронців по всій країні після того, як протести минулого тижня переросли у заворушення, мародерство та масові арешти.
За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, лише до початку основних акцій 24 жовтня затримали 135 людей, а під час перевірок вилучили металеві кулі, петарди, рогатки, саморобну зброю, катану та пневматичну зброю.
Більшість демонстрацій минули спокійно, однак у Парижі, Ліоні, Ліллі, Тулузі, Бордо, Ренні, Монпельє та Нанті все ж сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками. Поліція застосовувала сльозогінний газ та водомети, щоб не допустити демонстрантів до центральних районів міст.
Ситуація в Парижі
У Парижі демонстрація зібрала понад 100 тисяч людей. За даними поліції, правоохоронці перевірили понад три тисячі осіб і затримали 65 людей. Через побоювання повторення заворушень у столиці були зачинені Лувр, музей Орсе та низка інших культурних установ, а багато магазинів забили вітрини дошками.
Сутички спалахнули близько 17:30, невдовзі після того, як колона прибула до Порт-де-Венсен на південному сході столиці. За даними префектури поліції, на бульварі Кур-де-Венсен понад 500 осіб вчинили напад на правоохоронців. У поліцейських кидали різні предмети. У відповідь правоохоронці застосували водомет і сльозогінний газ.
Також у Парижі перенесли футбольний матч між двома найбільшими клубами Франції після того, як поліція висловила занепокоєння щодо безпеки проведення заходу.
Масштаб акцій
Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що сьогодні поліція затримала майже 1000 осіб.
За оцінками Міністерства внутрішніх справ країни, у сьогоднішніх демонстраціях взяли участь 410 тисяч людей, однак профспілки стверджують, що реальна кількість учасників була вдвічі більшою.
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