Понад 400 тис. осіб вийшли на нові протести у Франції: відбулися сутички та затримання

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У суботу, 24 жовтня, Францією прокотилися нові масштабні акції протесту через зростання вартості життя та проблеми у сфері освіти. За даними Міністерства внутрішніх справ країни, у демонстраціях взяли участь близько 410 тисяч людей. Правоохоронці затримали майже тисячу осіб.

Про це пишуть Sky News та DW, інформує Цензор.НЕТ.

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Влада залучила 70 тисяч силовиків

Для забезпечення порядку влада Франції залучила 70 тисяч правоохоронців по всій країні після того, як протести минулого тижня переросли у заворушення, мародерство та масові арешти.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, лише до початку основних акцій 24 жовтня затримали 135 людей, а під час перевірок вилучили металеві кулі, петарди, рогатки, саморобну зброю, катану та пневматичну зброю.

Більшість демонстрацій минули спокійно, однак у Парижі, Ліоні, Ліллі, Тулузі, Бордо, Ренні, Монпельє та Нанті все ж сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками. Поліція застосовувала сльозогінний газ та водомети, щоб не допустити демонстрантів до центральних районів міст.

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Ситуація в Парижі

У Парижі демонстрація зібрала понад 100 тисяч людей. За даними поліції, правоохоронці перевірили понад три тисячі осіб і затримали 65 людей. Через побоювання повторення заворушень у столиці були зачинені Лувр, музей Орсе та низка інших культурних установ, а багато магазинів забили вітрини дошками.

Сутички спалахнули близько 17:30, невдовзі після того, як колона прибула до Порт-де-Венсен на південному сході столиці. За даними префектури поліції, на бульварі Кур-де-Венсен понад 500 осіб вчинили напад на правоохоронців. У поліцейських кидали різні предмети. У відповідь правоохоронці застосували водомет і сльозогінний газ.

Також у Парижі перенесли футбольний матч між двома найбільшими клубами Франції після того, як поліція висловила занепокоєння щодо безпеки проведення заходу.

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Масштаб акцій

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що сьогодні поліція затримала майже 1000 осіб.

За оцінками Міністерства внутрішніх справ країни, у сьогоднішніх демонстраціях взяли участь 410 тисяч людей, однак профспілки стверджують, що реальна кількість учасників була вдвічі більшою.

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