Французи побоюються за власну безпеку: 61% вважають, що мають захищатися самостійно, - опитування

Після заворушень у Франції 61% громадян вважають, що їм доведеться самостійно дбати про власну безпеку, а майже половина боїться за себе або своє майно. Водночас більшість французів підтримують посилення заходів для відновлення порядку та покарання винуватців насильства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Elabe для BFMTV.

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Французи сумніваються, що поліція зможе їх захистити

Згідно з опитуванням, 61% респондентів вважають, що громадянам доведеться захищати себе самостійно, оскільки правоохоронці більше не можуть гарантувати безпеку. Натомість 37% опитаних переконані, що йдеться про тимчасовий збій і люди й надалі можуть розраховувати на поліцію.

Найчастіше необхідність самостійно дбати про безпеку визнають виборці правої партії "Національне об’єднання" — 79%.

Водночас серед прихильників центристського блоку "Разом" 61% вважають, що потреби захищатися власними силами не виникне. Такої ж думки дотримуються 56% виборців лівого "Нового народного фронту".

Побоювання за власну фізичну безпеку або майно висловили 49% учасників опитування. Ще 50% заявили, що не мають таких страхів. Серед жінок за себе або своє майно переживають 53%, серед чоловіків — 45%.

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Більшість підтримує жорсткіші заходи безпеки

Опитування показало високу підтримку заходів, спрямованих на відновлення порядку та запобігання новому насильству.

Зокрема, французи підтримують такі кроки:

90% — прискорення судових процедур і посилення покарань за насильство та пограбування;

87% — збільшення кількості поліцейських і жандармів;

87% — посилення контролю за соціальними мережами та видалення дописів із закликами до насильства;

77% — запровадження місцевих комендантських годин, зокрема для неповнолітніх;

75% — тимчасове залучення армії до окремих завдань із забезпечення безпеки;

71% — запровадження надзвичайного стану в районах, які найбільше постраждали від заворушень.

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Водночас 91% опитаних засуджують насильство. Однак 93% вважають обґрунтованими вимоги протестувальників щодо купівельної спроможності населення та боротьби зі зростанням цін.

Опитування проводили онлайн 20–21 жовтня серед 1001 жителя європейської частини Франції віком від 18 років. Для забезпечення репрезентативності враховували стать, вік, професію, регіон і тип населеного пункту.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що для відновлення порядку наразі не потрібно запроваджувати надзвичайний стан. Водночас він не виключив такого рішення, якщо ситуація погіршиться.

Французькі спецслужби перевіряють можливу причетність РФ до масових заворушень.

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