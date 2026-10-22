Французы опасаются за свою безопасность: 61% считают, что должны защищаться самостоятельно, - опрос

После беспорядков во Франции 61 % граждан считают, что им придется самостоятельно заботиться о своей безопасности, а почти половина боится за себя или свое имущество. В то же время большинство французов поддерживают ужесточение мер по восстановлению порядка и наказанию виновных в насилии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Elabe для BFMTV.

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Французы сомневаются, что полиция сможет их защитить

Согласно опросу, 61% респондентов считают, что гражданам придется защищаться самостоятельно, поскольку правоохранительные органы больше не могут гарантировать безопасность. В то же время 37% опрошенных убеждены, что речь идет о временном сбое и люди по-прежнему могут рассчитывать на полицию.

Чаще всего необходимость самостоятельно заботиться о безопасности признают избиратели правой партии "Национальное объединение" — 79%.

В то же время среди сторонников центристского блока "Вместе" 61% считают, что необходимости защищаться собственными силами не возникнет. Такого же мнения придерживаются 56% избирателей левого "Нового народного фронта".

Опасения за собственную физическую безопасность или имущество выразили 49% участников опроса. Еще 50% заявили, что не испытывают таких страхов. Среди женщин за себя или свое имущество переживают 53%, среди мужчин — 45%.

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Большинство поддерживает более жесткие меры безопасности

Опрос показал высокую поддержку мер, направленных на восстановление порядка и предотвращение нового насилия.

В частности, французы поддерживают следующие меры:

90% — ускорение судебных процедур и ужесточение наказаний за насилие и грабежи;

87% — увеличение численности полицейских и жандармов;

87% — усиление контроля за социальными сетями и удаление постов с призывами к насилию;

77% — введение местного комендантского часа, в частности для несовершеннолетних;

75% — временное привлечение армии к отдельным задачам по обеспечению безопасности;

71% — введение чрезвычайного положения в районах, наиболее пострадавших от беспорядков.

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В то же время 91% опрошенных осуждают насилие. Однако 93% считают обоснованными требования протестующих, касающиеся покупательной способности населения и борьбы с ростом цен.

Опрос проводился онлайн 20–21 октября среди 1001 жителя европейской части Франции в возрасте от 18 лет. Для обеспечения репрезентативности учитывались пол, возраст, профессия, регион и тип населенного пункта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что для восстановления порядка пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение. В то же время он не исключил такого решения, если ситуация ухудшится.

Французские спецслужбы проверяют возможную причастность РФ к массовым беспорядкам.

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