Студенти та старшокласники Франції не припинять протести попри поступки уряду

Молодіжні профспілки Франції закликали студентів і старшокласників продовжити протести, попри обіцянки уряду змінити систему освіти. Наступну масштабну акцію планують провести 5 листопада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Le Figaro із посиланням на заяви представників молодіжних організацій.

Французька молодь вважає поступки уряду недостатніми

Після зустрічі з прем’єр-міністром Франції Себастьєном Лекорню представники студентських і шкільних організацій заявили, що продовжать національну мобілізацію.

Уряд оголосив про заходи для подолання кризи у старших школах. Серед них — поступова заміна системи вступу до університетів Parcoursup, проти якої виступали учні, а також створення додаткових місць у закладах вищої освіти.

Однак молодіжні профспілки вважають ці кроки недостатніми. Вони наголошують, що уряд виконав лише частину вимог протестувальників.

Речниця Студентської спілки Сабрін Харбах заявила, що акції вже дали певні результати, але молодь очікує на більші зміни.

"Нам вдається досягти деяких успіхів завдяки мобілізації, але це все ще крихти", — сказала вона.

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Нові демонстрації запланували на кінець жовтня та листопад

Студенти та старшокласники мають намір продовжити протестну кампанію. Молодіжні профспілки готують масштабну акцію на 5 листопада.

Також нові демонстрації запланував рух "жовті жилети", який допоміг організувати протести у Франції. Їх хочуть провести 31 жовтня.

Під час загальнонаціональних протестів на вихідних у Франції затримали 135 людей. У кількох містах поліція застосувала сльозогінний газ. Для забезпечення порядку по всій країні залучили 70 тисяч правоохоронців.