Протести у Франції триватимуть: профспілки призначили нові акції на 31 жовтня

Французькі профспілки та протестні групи закликали провести нові демонстрації 31 жовтня та загальнонаціональний страйк 5 листопада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Французи готують нові акції через зарплати та вартість життя

Лідери профспілок заявили, що невдоволення у країні зростає через рівень заробітної плати, вартість життя та якість державних послуг. Протести вже виходять за межі студентського руху, який активізувався минулого місяця.

"Ми спостерігаємо накопичення гніву", — заявила співголова лівої профспілкової федерації Solidaires Мюріель Гільбер.

За її словами, невдоволення студентів, працівників, пожежників та інших груп населення об’єднується. Гільбер закликала людей вийти на вулиці наступної суботи, 31 жовтня.

Профспілка викладачів SUD Education підтвердила участь у демонстрації. Велика профспілка CGT планує ухвалити рішення протягом тижня. До нових масових акцій також закликали учасники руху "Жовті жилети". Зокрема, вони пропонують проводити сидячі протести біля мерій та Національних зборів.

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Затримання та обмеження: як влада реагує на протести

Міністерство внутрішніх справ Франції 25 жовтня повідомило, що напередодні затримали 1314 людей.

За даними влади та профспілки CGT, у суботніх демонстраціях по всій країні взяли участь від 410 до 800 тисяч осіб. У головній ході в Парижі, за різними оцінками, було від 110 до 250 тисяч учасників.

Уряд президента Емманюеля Макрона наказав поліції не допускати протестувальників до центральних районів міст, де розташовані магазини. У Парижі та деяких інших містах у певних районах запровадили часткову комендантську годину.

Макрон також наказав заборонити демонстрації, які не організовують профспілки, як незаконні.

У Парижі частина магазинів закрила вікна дерев’яними щитами, щоб запобігти мародерству. На день протестів також зачинили Лувр і Музей д’Орсе. Водночас головна демонстрація в столиці пройшла переважно мирно.

У суботу, 24 жовтня, у Франції вийшли на нові протести понад 400 тис. людей.

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