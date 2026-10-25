Протесты во Франции продолжатся: профсоюзы назначили новые акции на 31 октября

Французские профсоюзы и протестные группы призвали провести новые демонстрации 31 октября и общенациональную забастовку 5 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Французы готовят новые акции из-за зарплат и стоимости жизни

Лидеры профсоюзов заявили, что недовольство в стране растет из-за уровня заработной платы, стоимости жизни и качества государственных услуг. Протесты уже выходят за пределы студенческого движения, которое активизировалось в прошлом месяце.

"Мы наблюдаем накопление гнева", - заявила сопредседатель левой профсоюзной федерации Solidaires Мюриэль Гильбер.

По ее словам, недовольство студентов, работников, пожарных и других групп населения объединяется. Гильбер призвала людей выйти на улицы в следующую субботу, 31 октября.

Профсоюз преподавателей SUD Education подтвердил участие в демонстрации. Крупный профсоюз CGT планирует принять решение в течение недели. К новым массовым акциям также призвали участники движения "Желтые жилеты". В частности, они предлагают проводить сидячие протесты у мэрий и Национальных собраний.

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Задержания и ограничения: как власти реагируют на протесты

Министерство внутренних дел Франции 25 октября сообщило, что накануне задержали 1314 человек.

По данным властей и профсоюза CGT, в субботних демонстрациях по всей стране приняли участие от 410 до 800 тысяч человек. В главном шествии в Париже, по разным оценкам, было от 110 до 250 тысяч участников.

Правительство президента Эммануэля Макрона приказало полиции не допускать протестующих в центральные районы городов, где расположены магазины. В Париже и некоторых других городах в определенных районах ввели частичный комендантский час.

Макрон также распорядился запретить демонстрации, не организованные профсоюзами, как незаконные.

В Париже часть магазинов закрыла окна деревянными щитами, чтобы предотвратить мародерство. На время протестов также закрыли Лувр и Музей д’Орсе. В то же время главная демонстрация в столице прошла преимущественно мирно.

В субботу, 24 октября, во Франции на новые протесты вышли более 400 тыс. человек.

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